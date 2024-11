Brandweer en FOD Binnenlandse Zaken lanceren nieuwe campagne op zoek naar extra krachten: “De brandweer is één grote familie”

De Belgische brandweer en de FOD Binnenlandse Zaken lanceren een nieuwe campagne met vier video’s om nieuwe krachten voor de brandweer te vinden. Dat werd dinsdag bij Brandweer Westhoek gedaan en dat is niet toevallig: exact een jaar geleden maakten honderden vrijwilligers bij de brandweer een enorm verschil met de watersnood daar. “Op de piekdag waren 400 vrijwilligers tegelijk aan de slag, de helft van de volledige Brandweer Westhoek.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigde. “In de video’s worden ze geportretteerd als echte helden en dat zijn ze ook, ze verdienen al ons respect.”

De brandweer, één grote familie. Dat is de baseline van de nieuwe mediacampagne die de brandweer en de FOD Binnenlandse Zaken lanceren. Ze zoeken nieuwe mankrachten, beroeps en vrijwilligers. De Belgische brandweer bestaat uit 10.140 vrijwilligers en 6.790 beroeps. Maar net als in andere sectoren moeten ze hard campagne voeren om nieuwe mensen te vinden. Daarom worden vier nieuwe filmpjes gelanceerd via onder andere sociale media. Daarin komt de brandweer in al haar facetten aan bod.

Respect

“Het moment van de lancering is niet toevallig gekozen”, sprak minister Annelies Verlinden bij de bekendmaking bij Brandweer Westhoek. “Binnenkort is het eindejaar en zeker in die periode zien we agressie tegenover hulpverleners in het algemeen toenemen. Ook doorheen de jaren is dat zo. Terwijl deze mensen ons allemaal dienen en helpen en alleen maar ons respect verdienen. Met de grote nationale campagne willen we de brandweer positief onder de aandacht brengen. Ze zijn in de video’s geportretteerd als ware helden en dat zijn ze ook. Dat hebben ze hier een jaar geleden zeker bewezen in de Westhoek waar de vele honderden vrijwilligers van de brandweer een enorm verschil maakten. Daarvoor wil ik hen nogmaals bedanken. Het blijft als minister een belofte dat jullie het werk in de beste omstandigheden kunnen doen.”

Wateroverlast

Exact een jaar geleden had Brandweer Westhoek weken de handen vol met een enorme wateroverlast. “Onze zone telt bijna 1.000 personeelsleden en op de piekdag van 14 november vorig jaar waren er 400 vrijwilligers aan de slag”, zegt zonecommandant kolonel Kristof Dorné. “Die samenwerking, ook met andere instanties, was enorm en ongezien. Die dag alleen al werden er liefst 13.000 manuren gepresteerd.” Daarover kwamen Marc Louwagie van post Houthulst, Katrien Vandecasteele van post Koekelare en Daan Vandenbussche van post Zuid-IJzer getuigen. “Wat ons vooral bijblijft? De niet-aflatende inzet van iedereen maar ook de vele voldoening die we daaruit haalden. En de solidariteit van de mensen naar ons toe. Vaak kregen we iets te eten of een kom warme soep. Nu een jaar later danken mensen ons nog altijd voor het werk dat we verzet hebben. Als brandweerfamilie hangen we enorm aan elkaar.” (JH)