Brandweer Ardooie breidt wagenpark uit

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Ardooise brandweerkazerne was er dit jaar bijzonder veel belangstelling. Tal van genodigden woonden de officiële ingebruikname bij van twee nieuwe voertuigen voor de Ardooise brandweer.

Reeds vorig jaar werd een nieuwe autopomp in gebruik genomen, maar deze werd toen niet officieel voorgesteld. Dit jaar kreeg de brandweer echter ook de langverwachte ladderwagen. Brandweerbevelhebber Lorenzo Cuvelier had tijdens de St.-Barbaraviering de komst van de ladderwagen al aangekondigd en hoopte dat deze niet lang op zich zou laten laat wachten. Inmiddels is de nieuwe ladderwagen operationeel.

Naast leden van de Ardooise brandweer waren er ook vertegenwoordigers van de brandweerzone MIDWEST, waartoe Ardooie behoort, aanwezig. Ook de gemeentelijke overheid was erbij.

