Brandweer Aarsele viert patroonheilige Sint-Barbara

De brandweerlieden van de brandweerzone Midwest post Aarsele vierden Sint-Barbara. Het werd een drukke feestdag die ‘s morgens in alle vroegte startte met het afhalen van de postoverste onder begeleiding van de koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia uit Aarsele. Eens in de kazerne mochten de aanwezige (ere)brandweermannen aanschuiven voor een ontbijt, waarna er tijd gemaakt werd voor een gebedsdienst ter nagedachtenis van overleden brandweermannen. Voor het feestelijk middagmaal zakten de brandweerlieden af naar ’t Kasteelke in het centrum van Wakken, een gemeente waar de vrijwillige brandweerlieden regelmatig operationeel zijn. Afsluiten deed men in de eigen kazerne, waar men tijdens het avondfeest de tijd nam om de nodige huldigingen te doen. Zo werd Julien Van Den Bosch benoemd tot brandweerman en werd Rik Nieuwenhuizen bevorderd tot sergeant. (WME/foto WME)