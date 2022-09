Bram Gheysen wordt nieuwe Unizo-voorzitter en moet zich laten vervangen in gemeenteraad

Bram Gheysen wordt de nieuwe voorzitter van Unizo Oostkamp en moet bijgevolg ontslag nemen als gemeenteraadslid. Zijn zitje in de raad wordt ingepalmd door Nancy Van Compernolle.

Sinds 1 september is Bram Gheysen de nieuwe voorzitter van Unizo Oostkamp in navolging van Mattias Meuleman die ontslag heeft genomen, maar in het bestuur blijft zetelen.

Mattias Meuleman stond de voorbije 15 jaar aan het roer van de dynamische UNIZO-afdeling Ooskamp-Hertsberge. Hij startte als jongste UNIZO-voorzitter in Vlaanderen en zette de lokale afdeling duidelijk op de kaart. Zo werd Oostkamp enkele jaren geleden de nationale daggemeente tijdens de ‘Dag van de Klant’.

Er werden de voorbije jaren tal van activiteiten georganiseerd zoals bedrijfsbezoeken en infosessies die altijd konden rekenen op een grote belangstelling. Mattias zal ook blijvend geassocieerd worden met ‘Avond van de Oostkampse Ondernemer’, een initiatief dat hij samen uitwerkte met burgemeester Jan de Keyser. Dit duo trekt dit succesvol project waarbij ondernemers elkaar jaarlijks kunnen ontmoeten in een uitverkocht Vander Valk Hotel.

Goede samenwerking

Mattias vindt de tijd rijp om de fakkel door te geven. “Ik heb met veel enthousiasme de UNIZO-afdeling getrokken waarbij ik kon steunen op twee belangrijke pijlers: een enthousiaste bestuursploeg en een goede samenwerking met de gemeente, in het bijzonder met Jan de Keyser, die al 15 jaar de bevoegdheid Economie op zich neemt. Er is echter een tijd van doorgeven en aangezien we jong talent in het bestuur hebben, heb ik mijn voorstel deze week op de UNIZO-bestuurstafel gelegd”, zegt Mattias.

De bestuursploeg is dankbaar voor de inspanningen van Mattias, maar moet natuurlijk ook vooruitkijken. Tijdens de bestuursvergadering keek iedereen in de richting van Bram Gheysen, zaakvoerder van Gheysen Printing Oostkamp. Deze jonge ondernemer zetelt al enkele jaren in het UNIZO-bestuur.

Bram Gheysen gaat in op de vraag om de lokale afdeling te leiden als nieuwe voorzitter. Een UNIZO-voorzitter mag echter geen politiek mandaat uitvoeren en dus neemt hij onmiddellijk ontslag als gemeenteraad.

Kansen voor nieuwe mensen

“Ik ben supergemotiveerd om Mattias op te volgen. Ik weet dat het grote schoenen zijn die ik moet vullen, maar ik heb er zin in. Daardoor moet ik helaas de gemeenteraad verlaten. Ik zal het politieke forum en vooral de fractievergaderingen missen. Zowel qua inhoud als qua toffe politieke collega’s. Maar ik weet dat ik als UNIZO-voorzitter ook een toegevoegde waarde voor de ondernemers zal betekenen. Ik zet ook in op een goede samenwerking met de gemeente. Samenwerken loont altijd”, vertelt de nieuwe voorzitter.

Burgemeester Jan de Keyser vindt het onslag van Gheysen jammer. “Natuurlijk is het balen als je een politiek talent als Bram verliest uit de fractie, maar ik weet ondertussen dat een kwaliteitsvolle invulling van de UNIZO-voorzitter ook belangrijk is. Met Bram weet ik zeker dat we goed kunnen blijven samenwerken. En dat is belangrijk voor ondernemend 8020. Het biedt ook kansen voor nieuwe mensen en Bram zal in de gemeenteraad opgevolgd worden door een andere ondernemer, Nancy Van Compernolle. Samen met haar man Claude Clevers runt ze een boekhoudkantoor in Waardamme.”

Nancy zal op de gemeenteraad van september de eed afleggen als kersvers gemeenteraadslid. (GST)