Bouw van duurzaam zwembad in Bredene start nog voor de zomer

Bredene organiseert in februari en maart drie infomomenten over de plannen voor het nieuwe zwembad. Nu het dossier ontvankelijk werd verklaard door de provincie, staat niets de start van de bouwwerken nog in de weg. “Het zal veel meer dan een zwembad worden en er zal voor iedereen wat wils zijn”, klinkt het positief bij burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

De bouw van het nieuwe zwembad in Bredene – ook al ligt er nog geen enkele steen – was sinds de bekendmaking van de plannen voer voor discussie. Er is echter licht aan het einde van de tunnel, want binnen enkele maanden kunnen de werken eindelijk van start gaan.

Het dossier werd door de provincie volledig ontvankelijk verklaard en zo kan de effectieve bouw in principe binnen een drietal maanden starten. Eindelijk, want de plannen om een nieuw zwembad neer te poten in Bredene zijn er al jaren.

Totaalaanbod

LAGO zal op domein Grasduinen een totaalaanbod voorzien voor een fitte en gezonde levensstijl. Voor verkeersproblemen zal het nieuwe zwembad volgens het gemeentebestuur alvast niet zorgen. “We zijn onlangs met een delegatie van het schepencollege richting Sint-Truiden getrokken om daar te spreken met het zwembadpersoneel en de bezoekers van het LAGO-zwembad van die stad”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.

“Dat zwembad bevindt zich middenin het stadscentrum en er worden nooit problemen gemeld. Ook bij ons zal het nieuwe zwembad voor weinig problemen zorgen als het op verkeer aankomt. Bovendien voorzien we een ruime parking voor 200 wagens.”

Duurzaam project

Het 3.000 vierkante meter grote gebouw zal meteen ook een van de duurzaamste projecten zijn van LAGO. Het wordt volledig CO2-neutraal en krijgt 761 zonnepanelen, voldoende om 60 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

“Er komt een groot bad met acht banen met een totale grootte van 25 bij 16 meter en een diepte van 1,80 meter. Daar kunnen onder andere de Bredense scholen en verenigingen in terecht”, duidt de burgemeester. “Maar er komen ook vier padelvelden, een fitnessruimte, buitensportterreinen, een cafetaria, enzovoort. Iedereen, van jong tot oud, kan hier dus terecht.”

Bredene is een fors groeiende gemeente met ruimt 18.000 inwoners. In de zomer verblijven 60.000 mensen in de kustgemeente. “We hebben nu eenmaal toeristisch potentieel”, zegt schepen van Toerisme, Alain Lynneel (Vooruit). “Een zwembad van deze orde is wel degelijk een meerwaarde voor onze gemeente. Het zal alleen maar Bredene nog meer op de kaart zetten.”

Elke dag open

Er werd tijdens het opstellen van het dossier rekening gehouden met de Bredense verenigingen, adviesraden, campings en scholen. In mei zou de bouwvergunning afgeleverd worden en LAGO plant de start van de bouwwerken meteen daarna.

“Het zwembad zal elke dag open zijn van 9 tot 21 uur”, geeft schepen van Sport Erwin Feys (Vooruit) nog mee. In het MEC Staf Versluys zijn er drie infomomenten voor de Bredense inwoners. Die starten telkens om 19.30 uur en dat op maandag 13 februari en op donderdag 23 en dinsdag 28 maart. Het gemeentebestuur zal daarvoor uitnodigingen versturen. Als alles volgens plan verloopt opent het zwembad nog voor de paasvakantie van 2025.