Bouw nieuwe Leiebruggen heeft ook gevolgen voor religieus erfgoed: Verdwijnen Kapelletjes voorgoed?

De bouw van de nieuwe Leiebruggen in Menen en Lauwe heeft ook gevolgen voor het religieus erfgoed in de buurt. In Lauwe moet de Mariakapel op de hoek van de Wevelgemstraat met de Schonekeerstraat wijken voor de Leiewerken. In Menen is dat het geval voor de vlakbij gelegen Mariakapel in de Rijselstraat.

Secretaris Patrick Caenen (67) van de kerkfabriek Sint-Bavo Lauwe stippelde tijdens het huidige coronatijdperk een druk bewandelde Maria- en beeltenissenroute uit en blies zo de belangstelling voor de godshuisjes in Lauwe nieuw leven in. Maar nu de Mariakapel op de hoek van de Wevelgemstraat met de Schonekeerstraat plaats moet maken voor een nieuwe brug en bijhorende omgevingswerken, vreest hij voor het definitief verdwijnen van een stukje religieuze geschiedenis. “De oorspronkelijke processiekapel dateerde van 1875 maar werd in 1980 afgebroken bij een straataanpassing. Tot in 1955 trok een tweejaarlijkse processie van de kerk langs tal van kapelletjes naar de Mariakapel aan de brug en terug. Dat was een hoogdag voor de parochie. De huidige bakstenen kapel werd in 1981 door Walter Claeys gemetseld. Tot vóór de coronapandemie was dit ook een van de kapelletjes die door de parochie werd aangedaan tijdens de meimaand.”

“We willen de bevolking van Lauwe sensibiliseren en de stad Menen en de Vlaamse Waterweg erop wijzen dat het religieus cultureel erfgoed van Lauwe aandacht verdient. Liefst willen we dat er na de Leiewerken opnieuw een kapel geplaatst wordt. De Lauwse bevolking moet haar christelijke origine kennen. We hebben vorig jaar in oktober hierover de stad al gecontacteerd, maar we verkeren nog altijd in het ongewisse.”

We willen niet dat deze stille getuigen helemaal verdwijnen

Elektriciteitscabine

Ook aan de Leiebrug in de Rijselstraat in Menen moet een Mariakapel wijken voor de Leiewerken. “Het is de enige Mariakapel die de Barakkenwijk rijk is”, weet deken Eddy Lagae. “We willen niet dat deze stille getuige helemaal verdwijnt, alsof er niets geweest is. Dus ijveren we voor een nieuwe plaats, liefst in de omgeving van de brug.” Ook voorzitter Jean-Pierre Robbe van de kerkfabriek Sint-Jozef pleit voor het behoud van de religieuze historiek. “Honderd jaar geleden hing hier een klein Mariahuisje aan een boom. Doorheen de jaren is dat beetje bij beetje gewijzigd tot de huidige kapel, die een geheel vormt met een elektriciteitscabine. Een heropbouw in de huidige vorm zit er dus niet in. Maar we zaten al enkele keren samen met de stad en met de Vlaamse Waterweg. We kregen de garantie dat we de historiek van onze kapel in kunnen voortzetten in de ruime omgeving van de brug.”

De Mariakapel in de Rijselstraat.

Schepen van Erfgoed en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem beseft dat de kapelletjes gevoelige dossiers zijn en wil die met de nodige omzichtigheid behandelen. “Toch is de situatie voor beide kapellen verschillend. In Menen staat de kapel op openbaar domein. Zo zijn we als stad zelf ook verantwoordelijk om samen met de kerkfabriek op zoek te gaan naar een nieuwe geschikte plek. In Lauwe staat de kapel op privégrond. Hier beslist de privé-eigenaar na onteigening wat er met de kapel gebeurt. Als stadsbestuur zijn we wel bereid om dat proces te faciliteren en te bekijken wat de meest waardevolle invulling kan zijn.” Schepen Renaat Vandenbulcke is één van de mede-eigenaars van de kapelgrond in Lauwe. “De grond is eigendom van de familie Vandenbulcke. Mijn ouders gaven begin de jaren 80 de toelating om de kapel te bouwen ter vervanging van een grotere kapel. Die moest verdwijnen bij het verbreden van de Schonekeerstraat.” Maar in tegenstelling tot zijn collega-schepen legt hij de bal in een ander kamp. “We weten dat het de bedoeling van de Vlaamse Waterweg is om onze eigendom te verwerven. Als de Vlaamse Waterweg de grond effectief verwerft, dan verwerft ze de kapel mee. Het zal dan aan de nieuwe eigenaar zijn om te beslissen wat er gebeurt.” (CB)