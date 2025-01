Boudewijn Seapark investeert 800.000 euro in binnenspeeltuin met 15 glijbanen

Boudewijn Seapark in Brugge opent begin juni een spectaculaire gloednieuwe binnenspeeltuin. Het park investeert 800.000 euro in de nieuwe attractie, die met een oppervlakte van 2.132 vierkante meter en een hoogte van 8 meter over drie verdiepingen een uniek speelparadijs moet bieden voor kinderen.

De binnenspeeltuin wordt volledig gethematiseerd als een magische onderwaterwereld. Bezoekers worden ondergedompeld in een fantasierijke setting vol speelplezier. Zelfs het plafond maakt deel uit van deze adembenemende wereld, die kinderen uitnodigt om alle attracties, glijbanen en speelzones te ontdekken.

Uitbreiding

Boudewijn Seapark wil met de nieuwe indoorattractie het aanbod verder uitbreiden. Met de komst van deze nieuwe binnenspeeltuin wordt het pretpark nog aantrekkelijker voor jonge bezoekers, vooral op regenachtige of te warme dagen. Bovendien zal het park zijn openingsdagen tijdens het winterseizoen uitbreiden om zo nog meer plezier te bieden.

Tijdens de afgelopen kerstvakantie werd de bestaande binnenspeeltuin geopend, samen met de overdekte ijspiste en het dolfinarium. Voor het eerst waren ook enkele van de buitenattracties toegankelijk, in een magisch verlicht pretpark. Met de nieuwe binnenspeeltuin kan Boudewijn Seapark in de toekomst maar liefst 3.600 bezoekers tegelijkertijd een uitgebreid overdekt aanbod bieden. Van plan tot realisatie

Corona

Bij Boudewijn Seapark lagen al langer plannen op tafel om de bestaande binnenspeeltuin te vernieuwen. Maar de coronamaatregelen zorgde voor vertraging. Op 10 maart 2025 starten de bouwwerken. De nieuwe indoor komt op dezelfde locatie als de huidige binnenspeeltuin ‘Bobo’s Indoor’.

De nieuwe binnenspeeltuin zal een indrukwekkend aanbod aan speelmogelijkheden bieden: 15 glijbanen, waaronder spiraalglijbanen, een donutband-glijbaan, glijbanen met coole LED verlichting en met 3D-projectie (glij tussen de visjes naar beneden en de visjes wijken uit voor je), een Duikboot-kruipbuis, Fun shooter area en een interactief ballenbad, de Ninja Challenge en een reusachtige piratenboot voor klim- en klauterplezier, een afgebakende soft zone voor de allerkleinsten, Rope Land area (kleurig gehaakte trampolinezone op de eerste verdieping), drie mechanische attracties (waveswinger, mini botsauto’s en drop tower) en een reuzengrote bowling- en bijlwerpattractie, in een veilige soft play-omgeving .

Start zomerseizoen

Enkele details. De oppervlakte van de nieuwe binnenspeeltuin bedraagt 2.132 m², is 8 meter hoog en telt 3 verdiepingen. Er wordt voor 3.500 m² aan decor vervaardigd, met 7 km aan staal. Er is plaats voor maximaal 900 kinderen. De ontwerper is Cheer Amusement. Boudewijn Seapark investeert hierin 800.000 euro.

Vanaf 5 april, het begin van het zomerseizoen, worden de toestellen van de huidige binnenspeeltuin tijdelijk verplaatst naar het gebouw van de ijspiste. Bezoekers kunnen zo tot eind mei blijven genieten van overdekt speelplezier, terwijl de bouw van de nieuwe speeltuin in volle gang is.

Info: www.boudewijnseapark.be