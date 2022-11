Bossuwé deelt 1.000 pakjes gratis friet uit tijdens hun openingsweken

De nieuwe vestiging frituur/hoofdkantoor van Group Bosuwé opent op 15 november de deuren. Zij doen dit met een stunt: elke klant die vanaf 15 november langsgaat bij SPAR Kortrijk, krijgt een bon voor een gratis pakje friet bij Bossuwé Pottelberg. De bonnen zijn tot 30 november geldig.

De nieuwe vestiging van de Group Bossuwé ligt aan de Kampstraat 47 Pottelberg in Kortrijk opent op 15 november om 11 uur officieel de deuren. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de befaamde Bossuwéfrietjes te proeven, delen ze 1.000 pakjes gratis friet uit. “Vanaf de start wilden we een hechte samenwerking vormen met de omliggende bedrijven. Om deze reden hebben we een partnership opgezet met de SPAR op dezelfde site als onze nieuwe frituur”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré van Group Bossuwé. “Wie vanaf 15 september aankopen doet bij SPAR Kortrijk, krijgt in ruil een bon voor een gratis pakje friet in onze nieuwe vestiging.” De bonnen zijn tot 30 november inwisselbaar. “Iedere frituur kan zeggen dat ze de beste frietjes hebben. Wij laten dit oordeel over aan de mensen. Door hen gratis te laten proeven van onze frietjes kunnen ze zelf oordelen waar de beste frietjes te vinden zijn.”

Meeneemgerechten

De nieuwe frituur zal elke dag van de week open zijn van 11 tot 14 uur en van 17.30 tot 22 uur. Op zondag is de frituur open van 17.30 tot 22 uur. Naast de frietjes, burgers en frituursnacks bieden ze ook (meeneem)gerechten aan via een Grab & Go systeem. Ook voor de kinderen voorzien ze een uitgebreide kinderhoek.

“In de nieuwe frituur komt ook de nieuwe hoofdzetel terecht. Deze verhuist van frituur ’t Hoge naar de Pottelberg. Met de centrale ligging en vlotte verbinding met diverse invalswegen, als met de 130 gratis parkeerplaatsen, rekenen we op een vlotte bereikbaarheid. Het recent openen van de N43 tussen Aalbeke en Kortrijk komt dan ook als een grote opluchting. Door het inrichten van een centraal magazijn, proberen we ook verder duurzaam te ondernemen”, aldus nog Olivier