Bondspresident van Oostenrijk op bezoek aan UGent in Kortrijk

Bondspresident van de Republiek Oostenrijk Alexander Van der Bellen en zijn echtgenote Doris Schmidauer, brachten een bezoek aan VEG-i-TEC, de UGent-proeftuin voor groente- en aardappelverwerking.

Het Oostenrijks echtpaar is uitgenodigd door Koning Filip en Koningin Mathilde voor een staatsbezoek aan België. In dat kader brachten de Bondspresident en zijn echtgenote een bezoek aan VEG-i-TEC. Het onderzoekscentrum is een proeftuin voor groente- en aardappelverwerkende bedrijven en hun toeleveranciers: machinebouwers, water- en sensortechnologieleveranciers die hun productieprocessen willen innoveren en optimaliseren.

Het onderzoekscentrum VEG-i-TEC werd vorige vrijdag nog getroffen door een brand. Omdat voornamelijk de buitenkant van het onderzoekscentrum schade opliep, kon het bezoek plaatsvinden, zo klinkt het bij de FOD Buitenlandse Zaken.

(PVH)