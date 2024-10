Bond Zonder Naam stelt nieuwe kalenders voor

De BZN (Bond Zonder Naam) vooral bekend van de maandelijkse spreuken legt zich sinds vorig jaar toe op de verkoop van kalenders tijdens de eindejaarsperiode. De nieuwe producten werden deze week voorgesteld.

Men heeft keuze uit de traditionele wandkalender van 12 euro, de scheurkalender van 15 euro, de BZN staankalender van 16 euro of de tijdloze dagkalender van 18 euro. Daarnaast is er ook een klein assortiment aan feestkaarsen. Deze producten kun je vanaf heden in Diksmuide en Houthulst verkrijgen bij Mieke Vandenabeele (Woumenweg 293 in Woumen, of op het telefoonnummer 051 50 32 32) die we op de foto zien. (SD)