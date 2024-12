‘Boîte Locale’ komt live naar het Feest- en Cultuurpaleis: “Een doos vol lokale ervaringen”

Carl en Joppe Van Heuverzwyn lanceerden in het coronajaar ‘Boîte Locale’. Met dit initiatief willen ze mensen in Oostende en Bredene helpen in hun zoektocht naar cadeaus en meteen ook lokale handelaars steunen. Ze brengen al het moois en lekkers inspirerend samen in één doos vol ervaringen. Vanaf 16 december kun je alle ingrediënten en nog veel meer live ervaren in een pop-up in het Feest- en Cultuurpaleis.

Carl Van Heuverzwyn (31) baat samen met zijn vrouw Jani de meubelzaak Lett uit aan de Torhoutsesteenweg in Oostende. Broer Joppe (28) is leerkracht lichamelijke opvoeding in de Vrije Basisschool De Dorpslinde in Bredene.

Carl licht toe: “Met Boîte Locale heeft de klant de keuze tussen kant-en-klaar samengestelde boîtes of je kan zelf een gepersonaliseerde doos maken. Ons vast assortiment bestaat momenteel uit een Ostensche, een Brèininge, Vlamsche en een Pintjesboîte. Wij gaan er prat op dat elke doos enkel streekproducten bevat. Wie online bestelt, kan een wenskaart toevoegen met een boodschap voor de ontvanger. Niet allen particulieren maar ook bedrijven kunnen geschenkdozen bestellen. Naar het jaareinde toe is dit alvast een origineel relatiegeschenk.”

40 lokale ondernemers

Joppe vult aan: “Naast het online-gebeuren is het natuurlijk leuk dat de klanten de producten op locatie kunnen ontdekken. Dankzij het Economisch Huis Oostende kunnen we een leegstaand pand in het Feest- en Cultuurpaleis benutten. Gedurende twee weken geven we een forum aan lokale handelaars. Want er is duidelijk nood aan samenwerking. Meer dan 40 lokale ondernemers bundelen hun krachten om iedereen een prachtige kerstperiode vol ambachtelijke cadeaus te voorzien. Kaarsen, gin, streekbieren, zelfgemaakte juwelen, handgemaakte hals- en leibanden, … je vindt ze allemaal samen op één plek van 16 tot en met 31 december, telkens van 10 tot 18 uur met uitzondering van 25 december. Dan willen we zelf cadeautjes openen.”

Tastings en dansen

De broers creëren beleving op hun toplocatie via tasting en events. Wie wil weten hoe bijvoorbeeld een Daybreak gin smaakt, kan even komen proeven (data tastings te vinden op de website). “Op zaterdag 21 december willen we met iedereen boîten in de Boîte Locale shop en zorgen we voor extra sfeer met een dj-talent en uiteraard gratis lokale bites and drinks. We hopen het aanwezige publiek aan het dansen te krijgen”, besluit Carl enthousiast.

Laat je onderdompelen in de kerst- en cadeausfeer aan het Wapenplein 18, het winkelpand naast de kledingzaak H&M. De online webshop vind je op boitelocale.be. Ook voor wie denkt zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de boîtes, kan contact opnemen met de broers. Nog even meegeven dat ze ook voor andere feestelijkheden waaronder Valentijn, Moeder- en Vaderdag geschenkdozen samenstellen. (Christine Willaert)