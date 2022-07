Bloemenzaadwinningsperceel langs Joostraat in Zwevezele is officieel geopend

Het bloemenzaadwinningsperceel kwam tot stand op initiatief van de bijenwerkgroep. Het bloemenperceel is te vinden langs de Joostraat en werd op zondag 10 juli officieel geopend door burgemeester Lieven Huys.

Het gemeentelijk bijenactieplan kwam tot stand onder impuls van de gemeentelijk werkgroep Kruisbestuivers. Met dit plan springt men in de bres om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar voedsel. Verschillende acties komen tot stand en daarbij springt het gemeentelijk bloemenzaadwinningspeceel het meest in het oog.

Rudi Debel, die ondervoorzitter is van de gemeentelijke milieuraad en gepassioneerd vlinderliefhebber, is één van de grote bezielers van dit initiatief. Rudi zaait zelf verschillende bloemensoorten om ze op gemeentelijke percelen te kunnen planten. De gemeente Wingene stelde een halve hectare te beschikking en het gemeentelijk personeel en de vrijwilligers van de bijenwerkgroep stroopten de mouwen op voor de aanplanting van het bloemenparadijs.

Bloemenverzameling

“Dit perceel hier is één van de mooiste plekjes van onze gemeente”, weet burgemeester Lieven Huys. “Het is een inspirerende plek en past volledig in het kader van het actieplan om bij-vriendelijker te worden. Via deze bloemenverzameling wordt onze gemeente bloemiger en dit is ook al gebeurd in het sportpark van Wingene en Zwevezele, in het kasteelpark en in grasperken in verschillende wijken. In totaal gaat het om 1 hectare. Dit perceel deed vroeger dienst als aardappelveld. Er werden 26 mooi, afgebakende perceeltjes van 15 op 4 meter ingezaaid met één of meerdere bloemsoorten. Via de infobordjes kan men lezen hoe elke bloem in elkaar steekt, groeit en bloeit.”

Fietstocht in de maak

De bedoeling is dat de gemeente het zaad van de bloemenpercelen oogst om elders op het openbaar domein te zaaien. Zo bouwt men de educatieve bijenhal verder uit. Er is ook een fietstocht in de maak om in mei en juni van volgend jaar langs gemeentelijke bloemenweiden te fietsen. De eindhalte wordt het pas geopend bloemenperceel, waar bloemenzaad gratis zal aangeboden worden aan de inwoners. Op die manier kunnen de inwoners het bloemenzaad in hun eigen tuin zaaien.