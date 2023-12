Bloemen op voormalig militair kerkhof in Reninge

Onder het motto ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ werden maandag op de voormalige militaire begraafplaats langs de Hoflandstraat bloembollen geplant. Dat gebeurde eerder ook al op verschillende andere locaties in de Westhoek.

Het betreft bloembollen van de allium, een sierui die symbool staat voor bescherming en het afwenden van gevaar. De plant zal meerdere jaren telkens in mei en juni bloeien. In Reninge worden 1.500 bloembollen geplant. De bedoeling is dat Flanders Fields in het voorjaar van 2024 voor het eerst wordt omgetoverd tot een paarse bloemenzee.

De reden waarom werd gekozen voor de allium als universele bloem voor het herdenkingsproject en niet de papaver of korenbloem, is omdat die een te sterke link heeft met de Commonwealthlanden en Frankrijk. De plantactie gebeurde in aanwezigheid van leden van de Soldatenbond en het gemeentebestuur. “We dragen met dit verbindend vredesproject zorg voor ons herdenkingslandschap”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Het is eveneens een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.”

De voormalige begraafplaats in Reninge was al tijdens WO I in gebruik, maar de definitieve aanleg vond plaats in 1920. Behalve Belgische en zeven Franse gesneuvelde soldaten uit WO I, werden er ook 21 Britse soldaten begraven die sneuvelden tijdens WO II.

Op 4 maart 1968 startte de ontruiming van de begraafplaats als gevolg van een dispuut tussen de burgerlijke en militaire overheid. 117 graven werden overgebracht naar de begraafplaats van Hoogstade, de overige gesneuvelden naar deze van Westvleteren. De Britse en Canadese soldaten vonden een laatste rustplaats in de Britse militaire begraafplaats van Adegem. De site wordt volgend jaar omgevormd tot stilte- en ontmoetingsplek.

Op de voormalige militaire begraafplaats staan ook enkele herdenkingsmonumenten en het kunstwerk Paradise Lost, een metershoge gekruisigde Christus in cortenstaal, van kunstenaar Klaas Bullynck.

(KVCL)