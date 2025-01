Bloedgevers Heist huldigen hun verdienstelijke bloedgevers

De Koninklijke Vereniging van vrijwillige bloedgevers Heist kon dit jaar opnieuw de verdienstelijke donoren huldigen. In de Vierbote in Heist kwamen de bloedgevers samen om te toasten op het nieuwe jaar.

Bloedgevers die in 2022, 2023 of 2024 een mijlpaal bereikten in hun carrière, werden in de bloemetjes gezet. Wie in zijn hele bloedgeverscarrière 25, 50, 75, 100, 125, 150 of 175 keer bloeddonor was, werd gehuldigd en van harte bedankt.

De gehuldigden waren Danny Roels (75 bloedgiften), Michaël Savels ( 25 bloedgiften), Hilde De Ketelaere (50 bloedgiften), Marc Van Kerckhove (50 bloedgiften), Bart Tanghe (50 bloedgiften), Katrien De Smet (50 bloedgiften), Paul De Coensel (50 bloedgiften), Solange Bultynck (75 bloedgiften), Dirk Braet (75 bloedgiften), Aline Sleghers (100 bloedgiften), Veerle Van De Gucht (100 bloedgiften), Martine Rosseel (100 bloedgiften), Etienne Stockx (100 bloedgiften), Serge Gyde (125 bloedgiften), Marianne Plaetinck (125 bloedgiften), George Debrabandere (175 bloedgiften), Patrick Bailyu (175 bloedgiften). Rosy Lierman (50 bloedgiften) kon er niet bij zijn.

Bloedinzamelingen

Bloedgeven blijft nog steeds een noodzaak. De vrijwillige bloedgevers uit Heist zetten zich in om jaarlijks rond de 1.000 bloeddonaties te verzamelen, samen met het Rode Kruis. Heb je ook al gedacht om eens een bloeddonatie te doen, maar tot nu toe nog de stap niet durven zetten? Kom gerust langs op de volgende bloedinzameling en je krijgt er vrijblijvend een rondleiding. De inzamelingen gaan door op woensdag 28 januari en op donderdag 6 februari van 16 tot 19.30 uur in school De Zeeparel (Noordstraat 40 in Knokke-Heist). (HH)

Meer info op https://www.facebook.com/bloedgeversheist enhttps://www.instagram.com/bloedgeversheistaanzee/