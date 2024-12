Blijkoor door en voor bewoners, vrijwilligers en familieleden: “Zingen maakt ons wel degelijk blij, vandaar de gekozen naam”

Op 19 december treedt het Blijkoor voor de allereerste keer op in wzc Blijvelde. Het koor bestaat uit bewoners, vrijwilligers en familie. Dit koor moet niet alleen zorgen voor muzikaal plezier, maar moet ook een positieve invloed hebben op de mentale, motorische en emotionele gezondheid van de rusthuisbewoners.

“De naam van ons koor werd gekozen in overleg met de bewoners”, aldus Vanessa Vermote en Lies Debruyne van het team Wonen en leven. In Blijkoor verwijst het woord blij niet alleen naar Blijvelde, maar ook naar het feit dat zingen ons wel degelijk blij maakt. We werkten een mooi logo uit en ieder koorlid kreeg een sjaal met dit logo op. Zo zorgen we nog meer voor verbinding tussen de bewoners, familieleden en vrijwilligers die deel uitmaken van het koor. De visie van ons koor is gericht op het creëren van herkenbare muziek, het delen van emoties met het publiek en het bevorderen van verbondenheid door vreugde en zang. De liedjes die we zingen, worden gekozen in overleg met alle deelnemers, want ieder koorlid heeft inspraak.”

Eenzaamheid

“Samen zingen bevordert integratie, zorgt voor een gevoel van verbinding en brengt vreugde bij iedereen. Het is een geweldige manier om een inclusieve en warme sfeer te creëren waar iedereen zich welkom voelt en samen van muziek kan genieten. In dit alles zitten ook de kernwaarden van Blijvelde verweven: bezieling, verbondenheid, deskundigheid, eigenwaardigheid en ondernemend zijn. Muziek kan trouwens herinneringen oproepen en emoties opwekken, wat het kan helpen om stress en het gevoel van eenzaamheid te verminderen. We repeteren om de twee weken en op donderdag 19 december om 14.30 uur treden we met ons Blijkoor voor de allereerste keer op in de cafetaria van WZC Blijvelde. Het optreden is gratis en is voor iedereen toegankelijk. We verkopen die namiddag ook glühwein, warme chocomelk, koffie, kerstbier en frisdrank. De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week, want samen willen we vlammen tegen eenzaamheid.”