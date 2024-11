Blijde intrede van Sint-Maarten op de Kaai in Ieper

Sint-Maarten en zijn Pieten doen op zondag 10 november hun blijde intrede in Ieper. Zijn vloot arriveert aan de Kaai omstreeks 18 uur, waar zo’n 2.000 kinderen en ouders hem zullen opwachten. Wie dat wil, kan op zaterdag en zondag al bieten versieren om mee te nemen tijdens de stoet.

Nadat zijn boot aanmeert aan de Kaai trekt de Sint te paard en in stoet, begeleid door de jeugdbewegingen, de drumband van de Heilige Familie, Ons Kramikkels en de danspieten, naar de Grote Markt. “Daar zal hij de kinderen toespreken om ze vervolgens te ontvangen in de Sint-Maartenskathedraal, waar het Iepers Kinderorkest zorgt voor de nodige sfeer”, schetst Gilbert Ossieur het verloop van de intrede.

Gilbert is de voorzitter het Sint Maartens Ommegang Comiteit Yper (SMOCY), dat al sinds 1945 de intredes in goede banen leidt. “Hoeveel mensen er zullen zijn is moeilijk in te schatten, maar vorig jaar waren toch gemakkelijk 2.000 personen, ouders en kinderen, aanwezig aan de Kaai”, vervolgt Gilbert. “Samen met de leden van de KSA, Chiro en Scouts zullen een 700-tal kinderen bij de Sint langskomen in de kathedraal.”

Bietenlantaarns

Het Sint-Maartens Ommegang Comiteit Yper organiseert in de loop van de week ook het bezoek van de Sint aan de pediatrie van het Jan Yperman Ziekenhuis, vzw De Loods in Loker en Het Vlot in Ieper. “Samen met het Yper Museum, de Papa Scouts en de Vrienden van het In Flanders Fields Museum zorgen we er ook voor dat meer dan 500 voederbieten op woensdag 6 november worden uitgehold in de zaal Fenix. Daarna kunnen de kinderen in schoolverband die op donderdag en vrijdag komen versieren.”

“Op zaterdag en zondagvoormiddag kunnen kinderen, vergezeld door hun ouders, eveneens een bietenlantaarn komen versieren. Deze bietenlantaarns worden op Sint-Maartensavond 10 november door de educatieve medewerkers van het Yper Museum opgesteld ter hoogte van de Stadsbibliotheek, zodat de kinderen die kunnen meenemen naar de ontvangst van de Sint aan de kaai. Zo hopen we dit stukje erfgoed in stand te kunnen houden. Hiermee een warme oproep aan alle kinderen om de Sint te verwelkomen met een bietenlantaarn”, besluit Gilbert Ossieur. (TOGH)