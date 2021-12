Blauwe veters voor Handicap International

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap lanceerde handicap International in onder meer het stations van Brugge vandaag de campagne ‘Elke Veter Telt’. Die staat in het teken van revalidatieprojecten voor mensen met weinig middelen.

Sinds 6 uur deze morgen en nog tot 19 uur vandaag staat een campagneteam van Handicap International met een infostand en een grote aan elkaar geknoopte blauwe veter. De Blauwe Veter stond in het verleden symbool voor de strijd van de organisatie tegen landmijn en maakt dit jaar zijn comeback als symbool voor het belang van revalidatiezorg voor personen met een beperking.

“Wereldwijd lever er naar schatting 250 miljoen mensen die nood hebben aan een rolstoel, orthese, prothese, krukken of ander hulpmiddel om zich te verplaatsen. Maar slechts 1 op 10 mensen heeft toegang tot kwaliteitsvolle revalidatiezorg en beschikt dus over zo’n hulpmiddel”, zegt Erwin Telemans, algemeen directeur van Handicap International in België. Hij werkte 24 jaar in Afrika als kinesist bij revalidatieprojecten voor de arme bevolking en weet dus waarover hij spreekt.

Symbool voor verbinding

“Aandoeningen en ziektes die bij ons al lang niet meer voorkomen, zoals polio, zijn daar nog altijd sterk aanwezig”, gaat Erwin Telemans verder. “Goede en toegankelijke revalidatiezorg is heel belangrijk want het heeft een enorme invloed op de levenskwaliteit van personen met een handicap: meer autonomie, betere onderwijs- en economische kansen en niet langer in isolement leven maar integendeel kunnen participeren. Met deze campagne, waarbij de veter symbool staat voor verbinding en ook naar de schoen verwijst, willen we aandacht brengen voor het belang van revalidatiezorg. De mensen kunnen hier ook in Brugge een donatie doen. We reiken blauwe veters aan die ze kunnen aanknopen bij de grote Blauwe Veter en we hopen dat die zo lang mogelijk wordt. Dit jaar gaan de opbrengsten van de campagne integraal naar de revalidatieprojecten van Handicap International in Rwanda.”