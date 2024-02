Blankenbergse bevolking groeide in 2023 met bijna 200 inwoners

Het aantal Blankenbergenaars is het voorbije jaar met bijna 200 inwoners gestegen: waar op 1 januari 2023 de teller nog op 20.343 stond, klokte het bevolkingscijfer dit jaar af op 20.541.

“De 65+’ers zijn het meest vertegenwoordigd in onze stad”, zegt schepen van Bevolking en burgerlijke stand Patrick De Meulenaere (Vooruit). “Zij maken 34,5 procent uit van de Blankenbergse bevolking, wat neerkomt op zo’n 7.081 inwoners. We hebben zelfs meer dan driehonderd 90+’ers en zeven honderdjarigen of ouder.” Daarnaast hebben 8,16 procent of 1.677 inwoners een niet-Belgische nationaliteit.

“En hoewel er het afgelopen jaar 352 in Blankenberge gedomicilieerde bewoners overleden, kwamen er ook 111 baby’s ter wereld in de Blankenbergse gezinnen. Ondanks dat het sterftecijfer het aantal geboortes overtreft, groeide onze bevolking in 2023 met 200 inwoners. Onze stad ligt dus nog steeds goed in de markt bij de families die de kust als woonplaats verkiezen”, aldus nog De Meulenaere.

Nog in 2023 werden 74 koppels in de echt verbonden. Elf koppels kozen ervoor om hun huwelijk te ontbinden. (WK)