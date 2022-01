Blankenberge krijgt officiële editie van Monopoly

In het najaar van 2022 komt er een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave onder officieel erkende licentie van Hasbro: Monopoly Blankenberge. De gelimiteerde uitgave biedt de uitgelezen kans om Blankenberge op een unieke manier te verkennen.

De officiële Monopoly-versie werd woensdag voorgesteld. De editie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Blankenbergs jasje gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Blankenbergse straten, pleinen en bezienswaardigheden. Er zal plaats zijn voor historische gebouwen in de stad maar zeker ook voor recentere gebouwen. Zo zal je bijvoorbeeld het Oud Stadhuis of de Grote Markt kunnen kopen, maar ook de Belgium Pier en De Scute.

Vol verwijzingen

Schepen van Toerisme Patrick De Klerck is erg trots dat de toeristische blikvangers en het erfgoed vereeuwigd zijn op het iconisch spelbord. “Het spel heeft na al die jaren nog niets aan frisheid en wereldwijde impact ingeboet. Deze versie is niet alleen een mooi promotie-instrument voor onze stad. Het zal ook veel speelvreugde bezorgen bij inwoners en toeristen die dankzij dit spel de fijne plekjes van Blankenberge opnieuw of op een andere manier ontdekken.”

Bovendien worden ook de kans- en algemeen fondskaartjes ingevuld met Blankenbergse verwijzingen. Onder andere de Havenfeesten zullen hier aandacht krijgen. Voor de overige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering eind 2022.

Het zal gaan om een gelimiteerde oplage. Hoeveel spellen er exact zullen worden aangeboden, is nog niet duidelijk, maar het zal gaan om een eenmalige productie. Voor zij die zich willen verzekeren van een exemplaar: het spel kan nu al besteld worden als pre-order.

“Onze lokale handelaars zijn ook betrokken bij dit project”, aldus burgemeester Björn Prasse. “Zij kregen het aanbod om hun handelszaak een plekje op het spelbord te geven. Heel wat onder hen zijn op dit unieke aanbod ingegaan. Later op het jaar krijgen de handelaars de kans om deze exclusieve editie te koop aan te bieden in hun handelszaak.”

Kies zelf laatste locatie

De Blankenbergenaar kan het bord eveneens mee invullen. Er is één locatie op het spelbord die nog niet bepaald is. Elke inwoner kan stemmen op een sportvereniging uit Blankenberge. De locatie met de meeste stemmen krijgt een plaatsje op het bord. Stemmen kan via www.monopolyblankenberge.be, tot en met donderdag 27 januari om middernacht.