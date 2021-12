Björn Adins over het succes van Young Business Club Essevee: “Elke thuiswedstrijd is een kans om te netwerken”

Sinds de nieuwe lounge geopend is bij de Young Business Club Essevee staan er nog meer dan voorheen jonge ondernemers aan te schuiven om lid te worden. Bovendien krijgt het initiatief navolging in clubs als AA Gent en Beerschot. Björn Adins is een gelukkige voorzitter. “Sommige leden bij ons rijden 40 km ver om er bij te kunnen zijn.”

De afspraak met Björn Adins komt er één dag na het supportersgeweld bij de matchen in Standard en Beerschot. Het roept nare herinneringen op aan de rookbommen die de harde supporterskern van Zulte Waregem een maand geleden op het veld gooide uit onvrede met de mindere prestaties van de ploeg. “Spijtig dat een kleine groep fans het verpest voor de vele gewone supporters die zich keurig gedragen”, zegt Adins.

Hoe kijken de leden van de Young Business Club naar de mindere gang van zaken bij Zulte Waregem?

“Iedereen weet dat het beter moet en ook bij ons is een heel kleine minderheid zijn geduld wat aan het verliezen. Maar als vereniging respecteert de Young Business Club Essevee de afspraken die Zulte Waregem gemaakt heeft met Franky Dury. Hij stopt eind dit seizoen en daarom willen we respect blijven tonen. Hij vindt op dit ogenblik de oplossingen niet meer voor de problemen, maar is ervaren genoeg om Zulte Waregem in eerste klasse te houden.”

Leg eens uit wat de Young Business Club Essevee precies is?

“Je zou het kunnen omschrijven als een informeel netwerk van jonge ondernemers en van mensen met een commercieel profiel, allen tussen 25 en 45. Bij elke thuiswedstrijd komen we samen en nodigen we een interessante spreker uit. Na een walking dinner bekijken we de match. Ook organiseren we niet-wedstrijdgebonden activiteiten. ”

Een gewoon abonnement is stukken goedkoper dan de 2.500 euro lidgeld die jullie jaarlijks vragen. Hoe overtuig je een jonge ondernemer?

“We zeggen hen dat hij of zij al verdomd goed zal moeten zoeken om in de regio een evenement te vinden waar om de twee weken zoveel ondernemers op één plaats aan te treffen zijn als in de vele business seats van Zulte Waregem. Tegen een middenmoter zijn er bij Essevee minimum altijd een 800-tal tafelende klanten en tegen een topclub kan dat aantal gemakkelijk oplopen tot 1.200. Wie wil netwerken heeft ongelofelijk veel mogelijkheden.”

Onze leden zijn tussen de 25 en de 45 jaar en hebben een commercieel profiel

Had je iets met voetbal toen je bijna tien jaar geleden besloot om de Young Business Club op te richten of was het puur zakelijk voor jou?

“Ik ben wel degelijk een echte voetbalfan en heb zelfs ooit nog twee jaar in het eerste elftal van Beveren-Leie gespeeld, op provinciaal niveau dus. Het topvoetbal volg ik al van toen ik klein was. Bij Zulte Waregem heb ik zelfs al een abonnement van dag 1 van de fusie in 2001. Toch vond ik op zeker ogenblik als supporter dat er best wat meer mocht gebeuren voor jonge ondernemers.”

Wijlen topondernemer Pierre Lano was grote voorstander van een fusie tussen KVK, Essevee en KRC Harelbeke. Is zo’n idee nu achterhaald?

“Ik herinner me zijn uitspraken en vanuit zakelijk oogpunt was daar veel over te zeggen. Het blijft evenwel moeilijk om dat te verkopen aan de doorsnee supporter. Bovendien hebben de twee eersteklassers uiteindelijk gekozen voor een eigen verhaal. Zulte Waregem gaat voor lokale verankering terwijl KVK een grote buitenlandse investeerder heeft aangetrokken. Dat gezegd zijnde, zeg nooit nooit natuurlijk.”

Je bent advocaat van beroep en in hoofdzaak bezig met zakelijke dossiers. Wat doe je als Zulte Waregem komt aankloppen?

“Ik behandel momenteel geen dossiers van de club. Dat is ook een ethische kwestie voor mij, want als voorzitter van de Young Business Club Essevee kan er sprake zijn van belangenvermenging. Ik heb ooit stadionomroeper Fadi Glor verdedigd in opdracht van toenmalig CEO Mannaert in verband met een grapje dat hij uitgehaald had tijdens een match tegen Standard. Het kwam toen tot een rechtszaak, maar dat was lang voor de Young Business Club werd opgericht.”

Een dilemma: zijn voetballers voor jou de ware helden in het leven of zijn het advocaten?

“(Glimlacht) De echte helden? Dat zijn voor mij de mensen van de zorg. Ze staan nu al bijna twee jaar in de frontlinie in de strijd tegen corona. Ik doe daar mijn hoed voor af. Ook de supporters van Zulte Waregem die in Wallonië zijn gaan meehelpen bij de heropbouw van woningen na het noodweer van deze zomer zijn voor mij helden.”

Heb je tot slot een levensmotto?

“Pluk de dag. Zeker in deze tijden van coronabeperkingen is dat het credo dat ik meer dan ooit huldig. Ik heb het gevoel dat we veel te lang boven onze stand hebben geleefd en dat het coronavirus ons opnieuw met onze voeten op de grond heeft gezet. Mijn vrouw en ik hebben zelf toch ook opnieuw meer leren genieten van de kleine dingen des levens.” (FV)