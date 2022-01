Birger Landuyt rondt kaap van 100.000 kilometer met velomobiel: “Vlot tot 45 km per uur”

Bango, het favoriete vervoersmiddel van Fietsersbond Tielt-voorzitter Birger Landuyt (39), gaat al tien jaar mee en rondt dezer dagen de kaap van de 100.000 kilometer. Nee, Bango is niet zomaar een auto of fiets, maar een velomobiel. “Hij kostte me 6.000 euro in aankoop, maar ik heb hem al in tweevoud terugverdiend via fietsvergoedingen.”

Zo omschreef Birger Landuyt het onlangs op Facebook: “Reeds 10 jaar brengt mijn trouwe velomobiel me overal waar ik trappen wil. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten en blijft uiterst betrouwbaar kilometers vreten.” Voor z’n tiende verjaardag kreeg Bango dan ook een deugddoende wasbeurt cadeau.

De Tieltenaar werkte anno 2012 in Gavere – heen en terug de volle 60 kilometer – toen hij tijdens een tochtje met ligfietsen verlekkerd raakte op een velomobiel. “Het grote voordeel tegenover een ligfiets is dat Bango drie wielen heeft, waardoor eigenlijk iedereen er kan mee rijden. Alleen het instappen vergt enige handigheid, maar ook daar ben je na een woordje uitleg snel mee vertrouwd.”

Gestroomlijnd postuur

Een ander niet onbelangrijk voordeel van een velomobiel – in dit geval een Mango+ – is z’n gestroomlijnde postuur, dat in vergelijking met de meeste andere voertuigen amper last heeft van luchtweerstand. “Op de terugweg van Gavere krijg ik op mijn koersfiets altijd met een lang stuk met tegenwind af te rekenen. Dat is met Bango verleden tijd. Ik haal vlot 30 kilometer per uur en hoef me niet te forceren om langs de vaart 40 tot 45 te halen.”

Voor de wintermaanden is de velomobiel uitgerust met een overkapping met vizier. “Daardoor vang ik ook de somberste periode van het jaar geen regen of wind. Op een koude winterdag vertrek ik in lange mouwen, maar ik kom in korte broek en T-shirt op aan op mijn werk, waar ik dan veel bekijks heb van collega’s”, lacht de voorzitter van de Fietsersbond Tielt.

In Bango voel ik me beter gezien dan op mijn koersfiets

Jammer genoeg voor Bango mag hij nooit mee op boodschappenronde. Daarvoor zijn de Tieltse centrumstraten net iets te druk. “De velomobiel is ideaal om je tussen stadskernen te bewegen, maar dan nog moet je je natuurlijk bewust zijn van je lage positie tegenover andere weggebruikers. Gelukkig werd ik nog nooit aangereden. Naar mijn gevoel word ik in mijn rood-witte badkuip zelfs beter gezien dan op mijn koersfiets. Je zit ook iets rechter in zo’n velomobiel en ik heb twee spiegels, waardoor het wat lijkt op het zicht dat je vanuit een auto hebt.”

Spijtig genoeg viel er met Bango’s verjaardag ook minder leuk nieuws te rapen. Als er zich geen overnemer meer meldt, stopt de producent eind deze maand zijn activiteiten. “Hopelijk blijven de cruciale onderdelen beschikbaar. Er zijn wel een aantal gelijkaardige bedrijven die velomobielen construeren, maar ik ga voor alle zekerheid toch een klein voorraadje aanleggen van een aantal unieke onderdelen”, zegt Birger Landuyt, die meteen ook meegeeft dat Bango amper onderhoud behoeft.

Amper onderhoud nodig

“Pas na 60.000 kilometer heb ik voor het eerst een ketting moeten vervangen. De remmen zijn nog altijd de originele exemplaren. De nodige herstellingen voer ik zelf uit. Mijn velomobiel heeft me de voorbije tien jaar vooral geld laten besparen. Hij kostte me nieuw 6.000 euro, maar ik heb hem al in tweevoud terugverdiend aan fietsvergoedingen.” Op naar de volgende 100.000?