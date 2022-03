‘Binnenstebuiten’ vervangt ’t Gazetje

In de week van 21 maart krijgen de Lendeledenaren voor de eerste keer het nieuwe (of vernieuwde) gemeentebladje ‘Binnenstebuiten’ in de brievenbus. “Een alternatief voor ’t Gazetje van Lendlee dat in januari voor het laatst verscheen”, zegt burgemeester Carine Dewaele.

“Voor de coronaperiode bestond er ook al een ‘Binnenstebuiten’, dat toen maandelijks in ’t Gazetje van Lendlee stak”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Maar de Ingelmunsterse drukker en uitgever van ’t Gazetje, die het van drukkerij Mondy overnam, stopte er in januari mee. Het gemeentebestuur besloot dan om tweewekelijks een nieuwe ‘Binnenstebuiten’ in eigen beheer en met kleur aan de inwoners te bezorgen. “Omdat het verenigingsleven en de inwoners na die zware coronaperiode nood hebben aan een ‘infobladje’ waarin ze hun activiteiten kunnen aankondigen en waarin de gemeente alle info over de gemeentelijke diensten en een activiteitenkalender kan plaatsen”, klinkt het.

In de nieuwe versie van ‘Binnenstebuiten’ zal allerlei info van de gemeente staan: vrijetijdsnieuws, vacatures, acties, werken, nieuwe premies, … Verenigingen zullen er hun activiteiten zoals wandelingen, kaartingen, wedstrijden en dergelijke in kunnen aankondigen.

Wie iets in ‘Binnenstebuiten’ wil plaatsen, moet het materiaal aanleveren tegen maandag om 22 uur voor de editie die de week erop bedeeld wordt. Dat kan online via www.lendelede.be/binnenstebuiten of via mail naar binnenstebuiten@lendelede.be.

‘Lendeleeft’

In een tweede fase wil de gemeente de plaatselijke handelaars de mogelijkheid geven te adverteren in een losse insert (insteek) die in de ‘Binnenstebuiten’ wordt geschoven. De advertentiewerving en de coördinatie zal dan gebeuren door de externe drukkerij die ook de ‘Binnenstebuiten’ drukt.

Vanuit de cultuurdienst startte men nu opnieuw met de opmaak van een vrijetijdskalender die je op de website www.lendelede.be/vrije tijd terugvindt. En ieder kwartaal verschijnt er ook nog altijd ‘Lendeleeft’. (IB)