Binnenkijken in het Grootseminarie in Brugge met de ErfgoedApp

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde zopas een nieuwe digitale tour van het Grootseminarie in Brugge via de ErfgoedApp van Faro. Deze toevoeging maakt de rijke geschiedenis en waardevolle kunstcollectie van het Grootseminarie toegankelijk voor een breed publiek, met 360-graden beelden en informatie over de locatie en enkele Vlaamse topstukken.

“De nieuwe tour in de app is een groot puzzelstuk in de ontsluiting van het Grootseminarie. In 2027 zullen ook de gerestaureerde topstukken op die manier ontsloten worden”, zegt Johan De Witte-Vroman, algemeen directeur van het Grootseminarie Brugge.

Alle provinciale erfgoedlocaties op de ErfgoedApp kunnen geraadpleegd worden via www.west-vlaanderen.be/erfgoedapp_faro. (CGRA)