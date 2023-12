Binnenkijken in de nieuwe kunstgalerij van Paul De Grande in het Memlinghuis in Brugge

De bekende antiquair Paul De Grande heeft zijn collectie kunst en antiek verhuisd naar het Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat in Brugge. Wij trokken er met gemengde gevoelens naartoe om te zien hoe hij ons voormalig kantoor heringericht heeft.

Dertig jaar lang had KW/Brugsch Handelsblad samen met De Streekkrant zijn kantoren in de Sint-Jorisstraat in Brugge. In het voorjaar van 2023 verkocht Roularta Media Group het statig gebouw aan antiquair Paul De Grande. De transactie was te zien in het Play 4 programma ‘Huizenjagers’. Een half jaar later heeft de nieuwe eigenaar een deel van zijn uitgebreide collectie antiek en kunst verhuisd naar zijn nieuwe locatie.

Play 4

Toen wij aanbelden, was Paul De Grande net een rondleiding aan het geven aan de Brugse burgemeester Dirk De fauw, met in hun kielzog een cameraploeg van Play 4. We zijn vooral benieuwd om te weten hoe hij ons kantoor op de tweede verdieping heringericht had. KW/Brugsch Handelsblad huisde immers op de tweede verdieping van dit 19de eeuws herenhuis, dat zijn naam ontleent aan de beroemde schilder Hans Memling. Deze ‘Vlaamse Primitief’ met Duitse roots bezat immers in de 15de eeuw twee huizen op deze site.

“Mijn private vertrekken komen op de tweede verdieping, maar die is nog niet klaar. We weten nog niet hoe we jouw bureau zullen omvormen. Olga, wat denk je : in een badkamer of in een slaapkamer?”, zegt Paul De Grande, die zijn echtgenote laat deelnemen aan het gesprek. “We hebben trouwens hier nog heel wat briefwisseling voor KW. Kun je die meenemen?”

Meerwaarde

Ondertussen vraagt burgemeester Dirk De fauw waarom Paul De Grande ervoor koos om zijn nieuwe galerie in de Brugse binnenstad te vestigen. Paul De Grande: “Ik ben Bruggeling van geboorte en keer terug naar mijn roots, nadat ik vijftig jaar op en kasteel in Snellegem woonde. Het lag te dicht bij de autoweg E40, het lawaai van de auto’s stoorde mij alsmaar meer. Daarom heb ik het kasteel verkocht. Een galerij in hartje Brugge, met een eigen parking, is een grote meerwaarde. Bovendien kan ik nu te voet gaan shoppen en eten in de binnenstad.”

(lees verder onder de foto)

© Davy Coghe

Leuk detail: in afwachting van de inrichting van zijn appartement boven zijn nieuwe galerie, huurt Paul De Grande en huis in de Bremlaan in Sint-Andries. “Ik ben een buurman van de burgemeester. We vertrekken alle twee om 8.30 uur ‘s morgens van huis en hebben alle twee en auto met een chauffeur. De burgemeester heeft zich eens vergist van wagen en stapte bij mijn chauffeur in…”, glimlacht Paul De Grande.

Ottomaanse koffer

Ondertussen bewonderen we het antiek. In de kelder zijn tientallen antieken meubels uitgezaaid. Paul De Grande toont fier enkele begijnenkastjes. Burgemeester Dirk De fauw leest een brief van een Belgische koloniaal uit 1934 voor die in een antieken doos met waardevolle stenen steekt – made in Katanga.

Honderden eeuwenoude kunstvoorwerpen sieren de kamers. Aan de ingang prijkt een Italiaans schilderij uit 1500 dat de heiligen Petrus en Paulus voorstelt. “Een museum vond de nodige fondsen niet, ik heb het dan maar gekocht en hoop binnenkort een koper te vinden”, vertelt de antiquair.

(lees verder onder de foto)

Zelfs de ingang van het Memlinghuis bevat tal van kunstwerken, waaronder en mysterieuze Ottomaanse koffer. © Davy Coghe Davy Coghe

Rechtover de trap staat een mysterieuze Ottomaanse koffer. Een ander pronkstuk is een 16de eeuws retabel op het tussenverdiep. Naast de trap op de eerste verdieping ontwaren wen Italiaanse marmeren kandelaars en een ligstoel gemaakt uit een oude boomwortel.

Poseidon

In het kantoor van de antiquair rust een stenen kop van de zeegod Poseidon op een verhoogje. “Een passie voor de Griekse goden, Paul?” De Bruggeling antwoord gevat: “Nee, het staat te koop. Geïnteresseerd?” We proberen Paul De Grande te plagen in de grootste zaal, wanneer we helse beeldjes menen te ontdekken. “Fout, ze verbeelden het vagevuur”, zegt de antiquair.

(lees verder onder de foto)

© Davy Coghe

Wanneer we te lang en te weemoedig mijmeren over ons voormalige werkstek, duwt hij de achterstallige post in onze handen. Want de Brugse schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys, de grote rivaal van Dirk De fauw voor het burgemeesterschap in oktober 2024, heeft zich voor een rondleiding aangemeld. Ook al hangt er een imposant beeld van een gekruisigde Christus in de inkom, moet een antiquair de kerk in het midden laten en voorzichtig laveren tussen politici van diverse strekkingen…