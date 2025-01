Bijna 500 mensen genieten van eerlijk ontbijt in Anzegem: “Al 15 jaar Fairtrade gemeente”

Zondag 26 januari om 6 uur ’s morgens brandde er al licht in cc De Stringe. Het jaarlijks ontbijt, in handen van de Wereldwinkel, moet tiptop in orde zijn. Onder de inspirerende slogan “De vraag om de wereld te veranderen? Begin met een fair ontbijt!”, werd de zaal omgetoverd tot een waar ontbijtparadijs, waar 470 stralende gezichten genoten van een heerlijk en eerlijk ontbijtbuffet. “Sinds dit jaar draagt Anzegem 15 jaar het label van Fairtrade gemeente. Het zou mooi zijn als dit zo blijft”, aldus een van de karretrekkers Lieven Vandendriessche (64).

Een moment van samenkomst, waar de geur van vers geroerde eitjes en de smaak van fairtrade koffie de toon zetten voor een bewuste start van de dag. Niet alleen de volwassenen genoten van de smaakvolle lekkernijen, ook de kinderen kwamen aan hun trekken met creatieve knutselactiviteiten, waarbij ze recycleerbare materialen omtoverden tot kunstwerken.

Deze werkjes waren niet zomaar knutselprojecten; ze stonden in het teken van het samenwerkingsproject met Pèrèrè in Benin, een tastbare herinnering aan de verbondenheid die dit evenement wilde versterken.

Rol gemeenschap versterken

Wat dit ontbijt nog meer bijzonder maakte, was de boodschap achter de opbrengst. Per verkocht kaartje ging één euro naar Contano vzw in Gambia, waarmee de lokale gemeenschappen ondersteund worden.

Ann-Sophie Vanderghinste, die zelf in 2022 drie maanden in Gambia werkte, deelde haar ervaringen en vertelde over het hartverwarmende werk van de organisatie. Het was haar stage in het afgelegen dorp Basse Santa Su, waar ze werkte op een school voor dove kinderen, die haar leven voor altijd had veranderd. “De gastvrijheid van de mensen in Gambia was iets wat ik nooit zal vergeten,” zegt ze met een glimlach. “Mensen die zelf zo weinig hebben, delen alles met anderen. Dat heeft me diep geraakt.”

De opbrengst van het ontbijt gaat naar het opzetten van community gardens in Gambia, waar vrouwen de kans krijgen om hun eigen groenten en fruit te kweken. Zo kunnen ze niet alleen hun gezin voeden, maar ook een inkomen genereren en hun rol in de gemeenschap versterken.

Het evenement was dan ook niet zomaar een ontbijt; het was een viering van solidariteit, een moment van bewustwording en vooral een bewijs dat kleine gebaren grote effecten kunnen hebben. “Het was een succes op alle vlakken, een mooie herinnering aan hoe een eerlijke start van de dag kan bijdragen aan een betere wereld”, klinkt Ann-Sophie Vanderghinste (27) tevreden.