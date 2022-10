Bij hen is het nu al Kerstmis: deze West-Vlamingen hebben hun kerstboom al gezet

‘It’s beginning to look a lot like Christmas…’ Een beetje vroeg? Anastasya, Bert en Caty wachten niet op de winterprik om de kerstsfeer in huis te halen. Kransen, zuurstokken en vooral veel lichtjes: de gezelligste periode van het jaar wordt bij deze drie West-Vlamingen nu al ingeluid.

Anastasya uit Wingene

© Wouter Meeus

Ondanks licht protest van haar man geniet Anastasya Chernook uit Zwevezele bij Wingene al enkele weken van de kerstdecoratie in huis. De 29-jarige lifecoach en kunstenares is al van kleins af aan helemaal in de ban van Kerstmis: “Toen ik 7 jaar was migreerde mijn gezin van Kirgizië naar België. Er was toen niet veel budget voor decadente versiering of dure cadeaus, toch hou ik enkel warme herinneringen over aan die tijd. Ondanks onze moeilijk situatie waren dat misschien zelfs de beste kerstdagen van mijn leven”, vertelt Anastasya. Nog steeds viert ze de feestdagen met familie, lekker eten en kleine tradities, maar het mag wel wat imposanter dan vroeger. Momenteel staan er twee kerstbomen, eentje binnen én buiten, te blinken bij Anastasya. Inclusief lichtjes en vol kerstballen met elk een bijzondere betekenis.

Heel sfeervol, maar waarom zo vroeg? “Ik hou van die anticipatie. Veel mensen vinden het cliché, ook mijn man is een beetje een Grinch (een tekenfiguur die Kerstmis wil stoppen, red.), maar ik geloof écht in de magie van de kerstperiode. Voor mij draait het allemaal rond dankbaarheid, een boodschap die ik ook wil meegeven aan mijn zoontje van drie. Je kan nog zoveel tegenslagen hebben in het leven, wat telt is hoe je ermee omgaat. Kerstmis is voor mij de belichaming van die gedachte: durf geloven in mirakels, ook al is er zoveel miserie in de wereld.”

Bert uit Koekelare

© GF

Eind oktober is het vaste prik bij Bert Van Guyze: tijd om de kerstboom uit te stallen. Opvallend: dat doet hij niet zelf. “Een kerstboom versieren is niet mijn specialiteit, daarom schakelen we een etalagist in. Die is geen fan van een piek op de boom, dus meestal zet ik die er dan op met mijn zoon Marcel.” (lacht)

Bert is als fitnesscoach van ‘s morgens tot ‘s avonds druk in de weer. “Eigenlijk is de kerstperiode de perfecte remedie tegen een winterdip. Die gezellige sfeer, de heerlijke winterkost, vroeger donker, overal lichtjes… Ik vind dat fantastisch. Tussen Halloween en valentijn probeer ik die kerstsfeer zo lang mogelijk vast te houden. Ik vind Kerstmis zelfs belangrijker dan mijn verjaardag. Die dag zelf is echt een hoogdag. Ik kan je op om het even welke dag van het jaar vertellen hoeveel dagen het nog is tot Kerstmis. Dat vieren we dan op een klassieke manier, met uitgebreid aperitieven, lekker eten en kerstfilms als Home Alone en Die Hard. Heel die periode voelt aan alsof je in een langgerekte Disneyfilm zit.” (BVDB)

Als kind was die periode al een feestelijke gebeurtenis voor Bert. “En toen ik als student op kot zat, zorgde ik er altijd voor dat ik klaar was zodat ik tijdens de kerstvakantie volop kon genieten van de kerstsfeer. Vandaag doe ik het ook voor onze zoon. We zijn heel dankbaar voor wat we hebben. De tijd die we met ons gezin doorbrengen is echt kostbaar. In de kerstperiode genieten we daar dubbel van!”

Caty uit Wielsbeke

© Frank Meurisse

Als klein meisje was Caty Beel (51) uit Ooigem bij Wielsbeke altijd in de wolken wanneer haar mama de kerstboom versierde. De liefde voor kerst gaf ze op haar beurt door aan haar eigen kroost. “Als mijn kinderen op baan zijn kijken ze stiekem in welke huizen er al kerstversiering hangt, net zoals ik dat vroeger ook deed. Ze zijn geïndoctrineerd”, lacht Caty. Als interieurvormgeefster bij Boho 71 heeft ze een extra goed excuus om al in oktober haar kerstboom uit te zetten. Eerst in haar kantoorruimte thuis, met Allerheiligen volgt de rest van het huis.

“We staan aan het begin van een donkere periode, letterlijk en figuurlijk. Er is veel negativiteit, voor mij vormt Kerstmis een lichtpuntje daarin”, vertelt Caty. “Ik steek best veel werk in mijn kerstversiering. Binnen en buiten lichtjes, guirlandes… de klassiekers dus. Het zou toch zonde zijn om daar maar twee weken van te genieten. De aanloop naar eindejaar vind ik veel toffer dan de weken erna. In januari hoeft dat niet meer voor mij, dus kies ik ervoor om mijn huis nu al onder te dompelen in de kerstsfeer. Mijn echtgenoot is ook fan.” Hoge energieprijzen schrikken Caty daarbij niet af: “Ik zou liever op andere vlakken inboeten dan mijn kerstlichtjes in de doos te moeten laten. Die gezelligheid doet echt veel voor mijn mentaal welzijn. Dat is meer dan ooit belangrijk.”

Kerst staat bij het grote gezin van Caty in het teken van familie. “Met alle (stief)zonen en kleinkinderen aan tafel: ik vind dat zalig. Voor hen zijn die feestdagen bij ons thuis ook een houvast. Ik probeer zoveel mogelijk mensen steeds bij die sfeer te betrekken: filmnamiddag, kerstmarkten, spelletjesavond, gaan wandelen… Met jouw dierbaren gezellige momenten blijven opzoeken, daar draait het voor mij om.”