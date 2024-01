“Bij goed weer doen we hangmatyoga in de tuin”: Gudrun startte vijf jaar geleden met Gudy Move

Yoga in een hangmat of ook aerial yoga genoemd, je kan het beoefenen bij Gudrun De Veirman. De sportleerkracht startte vijf jaar geleden met haar eigen studio en bouwde daarvoor haar tuinhuis om. Ze kan er les geven aan acht mensen tegelijk, maar doet ook kinderkampjes en lessen op maat. “Het is vooral heel relaxerend.”

Gudrun De Veirman groeide op in Sint-Niklaas, maar voelt zich ondertussen al meer dan thuis in Tielt. “Ik belandde hier door de liefde, maar ondertussen ben ik opnieuw vrijgezel”, zegt ze. “Maar West-Vlaanderen was me niet vreemd. Ik liep vanaf het derde middelbaar school in Ter Groene Poorte. Ik heb dus een koksdiploma op zak, maar ik wilde liever niet in de horeca terecht komen. Daarna behaalde ik mijn diploma lichamelijke opvoeding en kwam ik toen met mijn partner in Tielt wonen. Ik heb eerst nog enkele jaren in de fitness gewerkt. Eerst in Sint-Niklaas, vervolgens bij Fitness De Weerdt in Tielt. Ik belandde daarna in het onderwijs, gaf onder meer les in De Zeeparel in Oostende en Middelkerke, maar ik wilde liever wat dichter bij huis les geven en doe dat dus nu in De Ster in Tielt.”

“We vinden voor iedereen wel een manier om aan yoga te doen”

Ben je ondertussen al aangepast aan West-Vlaanderen?

“Dat heeft niet echt veel moeite gevergd, ik hou van de mentaliteit hier. Ik heb hier mijn draai gevonden. We wonen hier graag, met de kinderen en de twee honden. Die zijn nu al enkele jaren bij ons, Sunny en Chester. De ene komt je verwelkomen als je binnenkomt, de andere is schuw en verstopt zich liever. Het zijn twee Spaanse dieren, telkens kruisingen, die we via een Limburgse organisatie adopteerden. Maar ook zij hebben zich hier vlot aangepast.”

Je staat in het buitengewoon onderwijs, wellicht een pittige job!

“Ik geef er theorie, GASV, wat staat voor geïntegreerde algemene sociale vorming. Dat zijn onder meer vaardigheden als rekenen en taal, maar op een manier aangeleerd zodat die voor die jongeren meteen ook bruikbaar zijn in het dagelijkse leven. Verder geef ik ook sportlessen, voornamelijk aan de klassen met veel meisjes. Mijn collega neemt de jongensklassen voor zijn rekening. Zo komt het dat we nu en dan wel eens hier in mijn yogastudio belanden. Er is al geen sportinfrastructuur op overschot en te voet de oversteek maken naar hier lukt ook. We hebben ook het geluk kleine klasjes te hebben. Mijn leerlingen doen dat wel graag.”

Je refereert aan je yogapraktijk Gudy Move. Hoe is dat ontstaan?

“Ik deed al langer aan yoga en iemand maakte me attent op hangmatyoga. Er werden daar lessen over gegeven in Brugge en ik volgde daar een cursus. Ondertussen zal ik in februari al vijf jaar bezig zijn.”

Vanwaar de naam Gudy Move?

“Gudy komt van Gudrun, dat was vroeger mijn roepnaam. Move komt uiteraard van de beweging die we hier aanbieden. Je kunt hier terecht voor lessenreeksen, maar ook losse lessen. En ik bied ook kinderkampjes aan. Dan maken we gebruik van de yogamogelijkheden uiteraard, maar doen we ook crea en spelletjes.”

Hangmatyoga of aerial yoga: wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“Mijn tuinhuis heb ik laten ombouwen tot yogaruimte. Er hangen daar negen hangmatten, waarvan eentje voor mezelf van waaruit ik de les geef. Ik toon immers alles voor, maar ga uiteraard ook ondersteunen waar nodig. Door de yoga-oefeningen in een hangmat te doen, kun je veel meer zaken aan. Gewoon door de ondersteuning van de doeken. Zeker ook bij de omgekeerde houdingen, die dan een decompressie bieden aan de wervelkolom. Ik hoor hier van mensen die rugproblemen hebben, dat onze sessies zeker helpen. Het geeft ook een relaxerend effect.”

“Ik kan dus met maximaal acht mensen tegelijk bezig zijn, maar in coronatijden heb ik ook een stelling buiten geplaatst, toen mocht sporten niet binnen. Die infrastructuur gebruiken we nu nog steeds. Van zodra de temperatuur het toelaat, zijn we buiten bezig. De hangdoeken zijn in de hoogte verstelbaar, dat biedt dus veel mogelijkheden. Ik pas ook mijn cursussen aan. In de schoolvakanties zijn het meer losse lessen, maar ik ben nu ook weer gestart met zwangerschapsyoga. Dames die in verwachting zijn kunnen hier ontspannen, dat is leuk om doen. En ik krijg na afloop dus vaak babynieuws.”

“Het aanbod pas ik ook aan aan wat de mensen vragen. Zo doen we hier ook BBB-work-outs, waar we meer op de spieren gaan werken. Iedere groep is ook anders. De dames zijn altijd in de meerderheid, maar er komen ook heren. Ook het niveau binnen de groepen varieert, maar ook daar kan ik op inspelen.”

Welk doel streven de mensen hier na?

“Dat hangt van persoon tot persoon af. We werken natuurlijk in groep, met muziek op de achtergrond. De een doet het omdat het relaxerend is, bij een ander is het om de flexibiliteit te verhogen. Ik heb hier lenige en minder lenige cursisten, maar voor iedereen vinden we wel een manier om aan yoga te doen.”