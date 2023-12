Bierproevers verblijden dagcentrum Rozemarijn met gasbarbecue

Zodra de zon opnieuw volop van de partij is, kan Rozemarijn, een kleinschalig dagcentrum voor jonge mensen met dementie in Sint-Andries, het straks heerlijk bruin bakken. Met dank aan de Brugse Autonome Bierproevers (BAB), die een gasbarbecue met de nodige attributen en een set van bestekken en servies kwamen leveren. De aankoop gebeurde met een deel van de winst van het jongste Brugs Bierfestival.

“Enkele jaren geleden werd bij Donald Swimberghe, en van onze trouwe leden, jongdementie vastgesteld. Samen met zijn vrouw Sandra vond Donald steun bij Rozemarijn. Hij maakte er nog mooie momenten mee en werd tot op het einde waardig en waardevol door hen begeleid. Als dank steunen we deze keer ook Rozemarijn”, vertelt BAB-bestuurslid Thom Ramboer.

Tien bezoekers

De Brugse Autonome Bierproevers hebben een mooie traditie om een deel van de winst te schenken aan enkele goede doelen. De scholen De Varens en Spermalie zijn hierin vaste partners. Daarnaast wordt ook telkens een steuntje gegeven aan een wisselend project.

“Rozemarijn is te situeren binnen het woonzorgcentrum Regina Coeli en bestaat sinds 2010. We zijn er voor mensen die de diagnose dementie kregen voor ze 65 jaar werden. We mogen tot tien bezoekers opvangen”, vertelt Els Vandecasteele, campusdirecteur wzc Regina Coeli.

“We gaan uit van wat de mensen nog kunnen, luisteren naar wat ze zelf willen en zorgen ervoor dat ze hier hun normale leven, zoals thuis, kunnen voortzetten. Zo is er hier iemand die nog aan marathons deelgenomen heeft, en met hem gaan we dan lopen. Anderen knutselen, schilderen, koken of zwemmen graag, en dat doen we dan ook samen met hen. Zo behouden onze bezoekers hun waardegevoel en tegelijk creëren we ademruimte voor de mantelzorgers.”

Vrijwilligers

“We hebben voor Rozemarijn twee voltijdse medewerkers in dienst. Dat is heel nipt, maar daarnaast kunnen we ook een beroep doen op vrijwilligers”, vertelt Els Vandecasteele nog.

Een probleem blijkt voorts dat Rozemarijn slechts als een gewoon dagcentrum gesubsidieerd wordt. “We zijn dan ook heel blij met de schenking van de Brugse Autonome Bierproevers. De keuze voor een barbecuetoestel komt van de bezoekers, die heel graag barbecueën. Tijdens het barbecueën ontstaan er ook mooie, verbindende momenten”, geeft Els Vandecasteele nog mee. (CGRA)