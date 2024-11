Bezoek begraafplaatsen voortaan ook digitaal

Voortaan kunnen inwoners en bezoekers de vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Ichtegem digitaal bezoeken en eenvoudig graven terugvinden via een nieuwe online applicatie. De digitalisering van de begraafplaatsen is een belangrijke stap om informatie over overledenen en de locatie van graven toegankelijker te maken voor nabestaanden en bezoekers. Inwoners kunnen via de applicatie een graf opzoeken door de naam, geboorte- of overlijdensdatum van de overledene in te voeren. De zoekresultaten tonen de exacte locatie van het graf, de geboorte-en overlijdensdatum. De gemeente wil met deze applicatie familieleden en vrienden van overledenen ondersteunen, door snel en eenvoudig informatie toegankelijk te maken. (ED/foto Coghe)