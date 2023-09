Bewoonster dient klacht in tegen sociale huisvestingsmaatschappij: “Werklui liepen zonder toestemming binnen”

Een bewoonster van het appartementsgebouw in de Schependomstraat in Tielt is naar de politie gestapt en nam een advocaat onder de arm, omdat er volgens de vrouw meermaals werklui haar appartement binnengingen zonder voorafgaande toestemming. De directeur van Woonstart erkent de fout en biedt de vrouw zijn verontschuldigingen aan.

“De eerste keer was in februari. Ik kwam thuis van de kinesist en net toen ik de sleutel in het slot wou steken, kwam er iemand uit mijn appartement. Het bleek iemand van een studiebureau van de Tieltse bouwmaatschappij te zijn”, zegt Veronique Hindrick. Ze woont al 17 jaar in een sociaal duplexappartement waarbij de badkamer te bereiken is via de slaapkamer op de bovenverdieping. “Ik was razend en heb dat meteen gemeld aan de bouwmaatschappij, terwijl ik het nadien ook meldde aan een projectadviseur bij een huisbezoek over de installatie van nieuwe ketels in het gebouw. Die man vertelde me dat het niet meer zou gebeuren. Dat was gelogen.”

Loper uitgedeeld

Eind februari werden er in alle appartementen nieuwe verwarmingsketels geïnstalleerd. Toen werd de bewoners expliciet gevraagd om technici toe te staan 14 dagen lang met loper binnen te komen (bij afwezigheid van de bewoners). “Daarna kwamen bepaalde firma’s nog wat afwerking doen, maar die vroegen steeds vooraf toestemming om binnen te komen als ik niet thuis was. Maar vorige week vrijdag gebeurde het echter opnieuw. Ik kwam thuis na mijn werk en zie dat er plots twee grote, nieuwe stickers op de verwarmingsketel hangen. Niemand had toestemming gevraagd en daarom leg ik nu klacht neer en heb ik een advocaat onder de arm genomen. De lopers worden bij Woonstart blijkbaar zomaar aan iedereen uitgedeeld. Hoeveel keer zijn er hier al mensen geweest zonder dat ik het wist? Door ziekte kan ik niet voltijds werken, maar het is niet omdat ik in een sociaal appartement woon dat ik over me heen laat lopen.”

Twee keer fout

Kris Verwaeren, algemeen directeur van Woonstart, geeft toe dat er twee keer een fout is gemaakt. “In februari had het studiebureau een loper gekregen om zo bij de ketels in de leegstaande appartementen in het gebouw te komen, waar ook mevrouw woont. Men is toen per vergissing ook in het bewoonde appartement geweest, terwijl men daar eigenlijk niet moest zijn. De tweede keer was na de oplevering en de keuring van de ketels, toen bleek dat er overal nog een sticker op gekleefd moest worden door de aannemer. Er staat expliciet in het bestek dat de aannemer bewoners moet verwittigen, maar dat is helaas niet gebeurd. Die man is vorige week met de loper in alle appartementen stickers gaan kleven. Dat had niet mogen gebeuren.”

Excuses via mail

Verwaeren bood de bewoonster zijn excuses al aan via een e-mail. “Ik begrijp dat dit mevrouw een erg ongemakkelijk gevoel zal hebben gegeven. Ook via deze weg bied ik haar mijn oprechte verontschuldigingen aan. Dit mag niet gebeuren. Het is een les voor de toekomst. Als algemeen directeur draag ik communicatie naar de bewoners toe heel hoog in het vaandel.”

Woonstart is sinds 1 juni de enige woonmaatschappij die actief is in de regio Tielt. De maatschappij bestaat uit een samensmelting van de Tieltse Bouwmaatschappij, een deel van IZI Wonen en het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt. Woonstart beheert ongeveer duizend sociale woningen. (SV)