Beweging.Net steekt de Sint een handje toe

Beweging. Net organiseerde samen met haar partnerorganisaties, een inzamelingsactie van speelgoed voor minder bedeelde kinderen. Er werd een behoorlijk grote hoeveelheid speelgoed ingezameld die werd uitgestald in Den Doorn. Diverse organisaties konden er speelgoed uitzoeken voor hun doelgroep. Iedereen toonde zich tevreden met wat ze mochten meenemen. In de namiddag werd de rest opgehaald door mensen van een project in de Westhoek.

Beweging. Net is tevreden dat de actie zo succesvol kon afgerond worden en dat zowel de organisaties als de betrokken kinderen geholpen werden. Ook zijn ze de vele mensen die speelgoed doneerden dankbaar. (GJZ/foto GJZ)