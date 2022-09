Beweging.net Houthulst strikt ‘El Tractor’ Tim Declercq als peter voor benefietcampagne

Met de opbrengst van haar jaarlijkse maaltijd steunt Beweging.net steevast goede doelen. Dit jaar werkt de vereniging rond verkeersveiligheid met een nieuwe ‘Graag Traag’-campagne én steekt ze de mucovereniging van Merkemnaar Evelien Hillewaere een hart onder de riem. Peter van het project is niemand minder dan profrenner Tim ‘El Tractor’ Declercq.

Beweging.net organiseert ieder jaar een moment waarbij een film met sociale inslag afgespeeld wordt, waarna de mogelijkheid wordt geboden om een middagmaal te nemen tegen een democratische prijs. De opbrengst van dit gebeuren wordt geschonken aan het goede doel. De Bosrank en De Sterke Mama’s waren in het verleden de gelukkigen die een cheque mochten in ontvangst nemen.

Graag Traag

“Drie jaar terug werd beslist om de opbrengst te besteden aan een getrapt project”, zegt schepen Erik Verbeure. “Ten eerste vonden we het tijd was om een herhaling te brengen van het project ‘Graag Traag’, dat in 2006 de bevolking attent maakte voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. De Houthulstse scholen duwden mee aan de kar door te helpen bij het verspreiden van de raamaffiches. Het gemeentebestuur werd bereid gevonden om in te staan voor het drukwerk.”

Strijd tegen muco

Een tweede project dat steun krijgt van Beweging.net is de mucovereniging. “Evelien Hillewaere uit Merkem lijdt aan de erfelijke ziekte mucoviscidose”, vervolgt Verbeure. “Evelien is een harde werker en strijdt voor een beter omkadering en ondersteuning van haar lotgenoten in de hoop dat de ziekte ooit kan genezen worden. Zo organiseert ze geregeld een tractorpulling. Met die opbrengst kocht haar vereniging onder meer een springkasteel in de vorm van een groene tractor, dat verhuurd wordt ten voordele van de Mucovereniging.”

El Tractor

Beweging.net biedt het springkasteel aan alle lagere scholen van Houthulst als beloning voor het verspreiden van de ‘Graag Traag’-affiches. “De huurprijs zal betaald worden met de opbrengst van het Beweging.net-etentje van drie jaar terug, toen er nog geen coronabeperkingen waren. Als we spreken over tractoren dan kunnen wij in onze gemeente dat niet zonder dat de naam Tim ‘El Tractor’ Declercq valt. De renner van de ploeg die de kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel huisvest wordt wereldwijd gewaardeerd voor zijn werkkracht, onbaatzuchtigheid, bescheidenheid, sociaalvoelendheid, jovialiteit en intellect. Tim voldoet dus aan het profiel om een goede peter te zijn van deze campagne en bevestigde om dit project mee op de kaart te zetten.” (TOGH)