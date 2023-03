Beweging.net en Rotary Club schenken fietslabyrint aan woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke

Het is nog niet allemaal kommer en kwel in woonzorgcentrum Rozenberg. Op woensdag 1 maart mocht er een feestje gebouwd worden rond de komst van een prachtig functioneel instrument voor de bewoners. Oud-burgemeester Jean-Marie Bonte, secretaris van de plaatselijke vereniging ‘Beweging.net’, gaf even wat toelichting.

Spaargeld

“Begin de jaren 80 van de vorige eeuw verkocht de afdeling van Oostrozebeke binnen Beweging.net het toenmalig café ‘Christen Volkshuis’ in de Tieltsteenweg aan vzw Parochiale Werken. De opbrengst van deze verkoop werd op een veilige manier belegd om onze werking te kunnen waarborgen.”

“Na vele jaren van zorgvuldig omspringen met onze kas besliste de kern in de loop van 2022 dat de tijd rijp was om een groot gedeelte op een zinvolle en sociaal verantwoorde manier te investeren ten voordele van de lokale bevolking. In die zin werd beslist om na een uitvoerige test een fietslabyrint (hometrainer met tv-scherm en computer, red.), aan te kopen en die zouden we dan schenken aan de bewoners en de werking van wzc Rozenberg.”

“Omdat een toestel met been- en armbeweging beter is voor de motoriek van de bewoners zijn we op zoek gegaan naar een partner om te helpen investeren. Die hebben we gevonden in de Rotary Club van Oostrozebeke, omdat dit kadert in hun missie ‘dienstbaarheid boven eigen belang’”, klinkt het bij Jean-Marie Bonte.

Investering

Met deze schenking is dan ook een serieus bedrag gemoeid. De totale aankoopsom van 11.399,83 euro wordt geschonken aan het wzc door Beweging.net enerzijds (9.199,83 euro) en een tweede gedeelte door Rotaryclub Oostrozebeke Mandeldal (2.200,00 euro.). “We zijn er zeker van dat dit een grote meerwaarde betekent binnen het wzc. Dit zowel voor de actieve bewoners die gebruik kunnen maken van het toetel, als voor de niet-actieve bewoners die kunnen meegenieten van de mooie beelden van de vele steden en gemeenten die op het programma zitten.”

We vroegen ook nog even aan een bewoner van het rusthuis, Bernard Dhondt, wat hij dacht van het geschenk. “Ik kijk er echt naar uit om dat toestel even uit te proberen. Met wat hulp van de ergotherapeut moet dat zeker lukken. Hoe dan ook, ik zie dat instrument als een brok heerlijke ontspanning wanneer we ons echt vervelen.”