Betoverende kerstsfeer op’t Ostend Kerstpling

Vanaf vrijdag 21 december is iedereen welkom op ’t Ostends Kerstpling voorheen Christmas Village op het Vissersplein. “We maken er weer een betoverende kerstmarkt van en we steunen goede doelen”, zeggen initiatiefnemers Arianne Jonckheere en Steve Degeselle.

De vzw Kansen voor Iedereen, met Steve Degeselle en zijn vrouw Arianne Jonckheere, werken samen met de muzikale vriendenkring Melody Makers Oostende om het Vissersplein magischer en gezelliger te maken dan ooit tevoren. “Vanaf 21 december om 17.30 uur zal het plein worden omgetoverd tot een betoverende kerstwereld, waar gezinnen, vrienden en geliefden samen kunnen komen om de vreugde en warmte van Kerstmis te vieren”, vertellen Arianne en Steve. “Bezoek de prachtig versierde kraampjes met heerlijke lekkernijen en feestelijke decoraties. De uitbaters zullen inspanningen doen om Ensor erbij te betrekken in het kader van het Ensorjaar. Laat je betoveren door duizenden twinkelende lichtjes en prachtige kerstversieringen, die de hele locatie verlichten.”

Goede doelen

’t Ostends Kerstpling blijft open tot en met maandag 1 januari 2024, telkens van 12 tot 24 uur, en biedt een scala aan activiteiten voor alle leeftijden. Van betoverende optredens en livemuziek tot het bezoek van de kerstman. “Er is voor ieder wat wils. En natuurlijk mogen ook de hartverwarmende gerechten, lekkere chocolademelk en traditionele lekkernijen, speciaal voor deze tijd van het jaar bereid, niet ontbreken”, luidt het. Met ‘t Ostends Kerstpling zetten we ons ook in voor het ondersteunen van lokale goede doelen en organisaties. Jouw bezoek draagt bij aan het verspreiden van liefde en vrijgevigheid tijdens de feestdagen. ‘t Ostends Kerstpling belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor alle bezoekers. Dus trek je warme kleding aan, neem je vrienden en familie mee, en laat je onderdompelen in de betoverende wereld van Kerstmis.” (HH)