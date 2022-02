Betogers tegen oorlogsdreiging in Oekraïne trekken door Brugge

De organisatie Vredesactie Brugge hield vandaag zaterdag in de Brugse binnenstad een betoging tegen de oorlogsdreiging in en rond Oekraïne en de bijhorende bewapeningswedloop.

Een vijftigtal mensen verzamelde zaterdag op het Beursplein voor de manifestatie van Vredesactie Brugge tegen het dreigende oorlogsgeweld tussen Rusland en Oekraïne. Organisatrice Hilde Naessens van Vredesactie Brugge liet in haar toespraak verstaan dat de donkere jaren van de Koude Oorlog terug lijken te zijn.

Ze pleitte voor dialoog en diplomatie. “Met gespierd taalgebruik, afschrikking en bedreigingen komen we geen stap verder. Ook bijkomende ontplooiing van troepen brengt de antagonisten niet korter bij elkaar”, zei Hilde Naessens. Ze laakte ook het feit dat de haven van Zeebrugge al meermaals het tonaal was van troepenrotaties uit de Verenigde Staten richting oostgrens van de NAVO.

Nooit meer oorlog

“Met als aloude slogan ‘Nooit meer oorlog’ doen we een oproep om het oorlogsopbod te stoppen en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Geef de diplomatie de grootste kans”, klonk het nog. De betogers trokken van op het Berusplein langs de Hauwerstraat over ‘t Zand en zo via de Zuidzandsrtaat en Steenstraat naar de markt. Er werd een pop op een brancard meegedragen als symbool voor de vrees voor oorlogsslachtoffers.

Ook de Brugse Groen-gemeenteraadsleden Karin Robert en Raf Reuse stapten mee op achter de vredesvlaggen.

