Betaalt gemeente Lendelede te veel voor klein stuk grond?

De Lendeleedse N-VA begrijpt niet waarom het gemeentebestuur 429.000 euro aan de Intercommunale Leiedal wil betalen voor een lapje groen van amper 3.100 vierkante meter op de site Nelca langs de Stationsstraat.

“Leiedal, die in opdracht van de gemeente Lendelede de site Nelca ontwikkelde, voorzag in 2018 al langs de Stationsstraat, waar nu de groenzones vóór de bufferbekkens zijn, een aantal appartementen. Het gemeentebestuur keurde dat ook goed. Tijdens de covid-lockdowns waren die zones een ideale recreatieplaats voor veel Lendeledenaren. Nu die epidemie min of meer achter ons ligt is er daar maar bitter weinig recreatie meer. Toen Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) vorig jaar de site opende, had ze het in haar speech over de ‘nakende bouw’ van een rij appartementen. Zijn die open groene ruimtes dan maar tijdelijk, vragen veel burgers zich af?”

Terugverdienen

Volgens de N-VA legde het gemeentebestuur Leiedal geen voorwaarden op om daar een ‘groene bufferzone’ aan te leggen. “Volgens de recent afgetreden schepen van Ruimtelijke Ordening Pedro Ketels was het evident dat Leiedal haar investering maximaal mocht terugverdienen, onder andere door de bouw en verkoop van appartementen. Maar op de sociale media nam de kritiek toe en besliste het bestuur – in een volgens ons ondoordachte reactie – één van de 2 stukken grasland aan te kopen aan Leiedal. Die onderhandelingen liepen naar onze mening desastreus af met een schriftelijk akkoord om 3.100 m² grasland aan te kopen voor maar liefst 429.000 euro. Een waanzinnig bedrag voor zo’n klein stuk grond. Ter vergelijking: stad Izegem betaalde slechts 400.000 euro voor een stuk grond van maar liefst 48.000 m² waarop ze een bos zal aanplanten. Het Lendeleedse bestuur is het typevoorbeeld van steekvlampolitiek en getuigt van een gebrek aan voortschrijdend inzicht. De enige juiste oplossing die het bestuur destijds met Leidedal moest overeenkomen, was de intercommunale vragen om een bufferstrook van een x-aantal meters groen te voorzien aan beide kanten van de Stationsstraat. Zo ging het groen er ook zijn, maar dan kosteloos.”

Geen korting

De nu bedongen prijs is volgens de N-VA de prijs die de ondernemers betaalden voor een stuk bouwgrond op de site. Het gemeentebestuur kreeg geen eurocent korting. Op het bewuste perceel staat trouwens ook nog een beschermde boom en op minstens 20 meter van diens stam mag er niets gebouwd worden. De grond rond deze boom is dus van geen enkele waarde en toch betaalt Lendelede de volle pot per m²!”

N-VA begrijpt niet wat er het gemeentebestuur bezielt. “Die beslissing komt er amper 8 maanden na de al even zinloze aankoop van de site Dassonville door Leiedal, op vraag van het bestuur. Voor deze site werd 1.025.000 euro betaald en de kosten voor de noodzakelijke renovatie van dit beschermd gebouw wordt nu al op 1.5 miljoen euro geraamd. Dit bedrag moet de gemeente binnen 10 jaar terugbetalen, plus de kosten. Op vandaag weet het bestuur nog niet eens wat ze met het gebouw zal aanvangen. En dan is er nog de Hoeve Vercamer waar het prijskaartje maar blijft stijgen. Het is duidelijk dat het bestuur volgens ons alle voeling met de realiteit kwijt is.”

Reactie schepen

“Het gemeentebestuur betaalt niet te veel voor dat bewuste stuk grond”, reageert Daan Mostaert die Pedro Ketels opvolgt als schepen Ruimtelijke Ordening. “De N-VA maakt de vergelijking met stad Izegem waar men landbouwgrond aankocht, terwijl het op de site Nelca om bouwgrond gaat. Zeggen dat het gemeentebestuur desastreuze afspraken maakte met Leiedal is er dus helemaal over. Het gemeentebestuur heeft al helemaal geen gebrek aan inzicht en zorgde er zelfs voor dat de Lendeledenaren tijdens de coronalockdowns van die groenzones konden gebruik maken. Dat er de voorbije zomer minder recreatie was kan wel zijn, maar openbaar groen heeft niet direct iets met recreatie te maken. Dat Leiedal de gemaakte kosten moet terugverdienen is ook maar normaal. Leiedal behandelt Lendelede niet anders dan de andere gemeenten waar ze mee samenwerkt. Wat de Hoeve Vercamer betreft is het normaal dat er meer geld nodig is omdat onder andere de prijzen van de grondstoffen stijgen. En Kasteel Dassonville is bij mijn weten nog altijd niet aangekocht door Leiedal.” (IB)