Bestrijding Aziatische hoornaar: hulp inwoners nodig

De Aziatische hoornaar is wijd verspreid, met alle gevolgen voor onze honingbijen en heel wat andere nuttige insecten. “In het voorjaar willen we daarom zoveel mogelijk koninginnen vangen, want elke gevangen hoornaar is later een nest minder”, stelt schepen van Natuur Davy Demets (Inzet).

Van februari tot en met april wil Anzegem vallen uitzetten die zo gemaakt zijn dat enkel Aziatische hoornaars erin gevangen kunnen zitten. Hiervoor worden gemotiveerde inwoners gezocht die in hun tuin zo’n val willen plaatsen en een aantal zaken willen opvolgen. Dit gaat van het beheren om de val dagelijks op te volgen tot het verwerken van de vangst in de diepvries.