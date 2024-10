Benny uit Roeselare heeft een duidelijke voorkeur bij de presidentsverkiezingen in Amerika: “Zet die Europese bril af”

Op 5 november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Benny Ingels heeft sedert 1995 al 23 keer de VS bezocht en het maakt hem niet uit of het Harris of Trump wordt. Zo lang iedereen maar kiest voor het Amerika waar absolute vrijheid nog het allerhoogste goed is.

Benny Ingels is een geboren en getogen Roeselarenaar. De net 55 jaar geworden Benny woont nu in Ingelmunster en werkt voor intercommunale Ivio, maar eigenlijk is deze man op de verkeerde plek geboren. Benny droomt maar van één land en dat is ‘the land of the free’. “Ik ben inderdaad al 23 keer naar de VS gereisd sedert 1995”, lacht Benny Ingels. “Door corona heb ik enkele reizen moeten annuleren. Na mijn vaccinatie ben ik drie keer naar Florida en Hawai gereisd, in 2023 ben ik in Oregon geweest en dit jaar heb ik al de staten Maine, Massachusetts en Colorado met de Rocky Mountains bezocht.”

“In België sta ik al 20 jaar op de reismarkt van Brugge om te vertellen over Amerika, was ik op 6 oktober ook een spreker op de American Day van reisaanbieder Connections, heb ik een vertelavond gedaan voor Dirk Lievens in Roeselare en ontvang ik vaak mensen thuis om te vertellen over de VS en hun bestemming waar ze naar toe reizen. Dat is een liefhebberij van mij, ik doe dat allemaal op vrijwillige basis. Ik praat over het land, over de mensen en deel mijn persoonlijke ervaringen met hen.”

“Uiteraard volg ik de presidentsverkiezingen op de voet maar, en dat kan vreemd klinken uit mijn mond, politiek vind ik niet het belangrijkste. Mij maakt het niet zo veel uit of het nu Trump of Harris is die president wordt. Amerika op zijn geheel is het belangrijkste: laat Amerika gewoon Amerika zijn.”

“Ik heb ginder nog geen verkiezingsmeetings gevolgd. Dat zou wellicht niet lukken ook want ik ben een buitenlander en geen geregistreerde kiezer. Wat ik wel heb meegemaakt in Colorado, dat toch democratisch kiest, is een republikeinse autokaravaan na de aanslag op Trump. Wagens reden toeterend door het stadje en de mensen kwamen uit hun huizen en handelszaken om die stoet toe te juichen! Er was daar zo veel sympathie voor Trump, dat had ik daar nooit verwacht. Maar dergelijke zaken halen de media natuurlijk niet, ginder niet en al zeker hier in Europa niet.”

Vrouwelijke Obama

“Wie er zal winnen, weet ik niet. Ik denk wel dat Trump een zeer goede kans maakt. Hij heeft zijn aanhang behouden en in de laatste peilingen neemt hij opnieuw licht de bovenhand. Kamala Harris schoot als een raket omhoog toen ze uit de schaduw van Joe Biden trad maar haar momentum is een beetje voorbij.”

Benny Ingels voor honderden Amerikaanse vlaggen in Volorado. © (gf)

“In Europa is Kamala Harris de favoriet. Ze is een gekleurde vrouw en men speelt daar op in. Sommigen noemen haar zelfs al de vrouwelijke Obama. Neen, ik vind haar niet de beste keuze voor Amerika. Harris hanteert veel on-Amerikaanse principes. Toen een toehoorder op een meeting van haar riep ‘Jesus is King’ antwoordde ze dat die persoon niet thuishoorde op haar rally en dat hij naar een andere, kleinere meeting moest gaan op het einde van de straat. Dat antwoord was helemaal niet verstandig. Wie afgeeft op religie, op de Amerikaanse vlag en op het aangeboren patriottisme van de Amerikanen maakt geen goede beurt. Een andere uitschuiver vond ik het feit dat president Biden de regenboogvlag uithing aan het Witte Huis. Dat verdeelt Amerika nog meer. Als je de VS wil samenhouden, moet je elke Amerikaan rond de Stars and Stripes samenbrengen. De Amerikaanse vlag is de enige vlag die op het Witte Huis mag wapperen. Voor die vlag hebben heel veel Amerikanen hun leven gegeven, in de States en in de hele wereld.”

Autoritaire leider

“Voor het welzijn van Amerika denk ik daarom dat het Trump moet zijn die president wordt. En neen, Trump is helemaal geen idioot. Trump is een TV-persoonlijkheid die zich goed in de markt kan zetten. Hij presenteert zich als een sterke, autoritaire leider en dat hebben Amerikanen graag. Trump heeft toch 200 miljoen Amerikanen achter zich waarvan 100 miljoen vrouwen zijn. Zijn dat dan allemaal domme mensen?”

“Wij moeten leren onze Europese bril af te zetten om de Amerikanen te begrijpen. Ik heb de hele VS afgereisd en met heel veel gewone mensen gepraat van alle strekkingen. Op het einde van ieder gesprek kwam het steeds op hetzelfde neer: alle Amerikanen willen een bekwame, sterke leider die andere leiders zoals Macron, Poetin of Xi Jinping aan kan. En veel mensen vrezen dat Kamala Harris daar niet bekwaam voor is. Ze vecht niet genoeg voor het land en Trump doet dat wel. Natuurlijk vecht hij ook voor zichzelf en zijn eigen profijt maar geloof me, iedereen die op dat niveau aan politiek doet, is een haai. En wie zich ergert aan zijn gemene tweets en reacties, heeft na vijf minuten al een bloedhekel aan Trump. Van Donald Trump moet je leren houden.”

“Wat ik op 5 november zal doen? Vanaf elf uur ’s avonds zal ik voor televisie zitten met een pak Budweiser bier, chicken wings en donuts en zal ik alle zenders bekijken die live updates en interviews geven.”

“Omstreeks half vier ga ik dan naar bed met misschien al een zeer sterke prognose ofwel word ik wakker en hoor ik verrassende resultaten op de radio.”