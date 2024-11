Benefiet voor door brand getroffen hondenclub

Door de verwoestende brand bij vzw Hond en Gezel in Oostkamp op 6 oktober raakten heel wat materialen onherstelbaar beschadigd.

Om de heropbouw te financieren, organiseren ze op zondag 1 december een spaghettimiddag in de Oostcampus voor 17,50 euro per persoon en 12,50 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis binnen. Er is ook een vegetarische/vegan optie voorzien.

Vanaf 11.30 uur kan je een aperitief drinken. De spaghetti wordt geserveerd in twee shiften, vanaf 11.30 uur en vanaf 13.30 uur. Er is ook de mogelijkheid om enkel saus op te halen in de Oostcampus.

Voor meer info en tickets kan je mailen naar hond.en.gezel@telenet.be.

(foto GST)