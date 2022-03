Benefiet met Geena Lisa in Oostrozebeke voor vzw Greyhounds in Nood

Sinds eind 2019 is verpleegkundige Carine Soenens uit de Gentstraat in Oostrozebeke regioverantwoordelijke van West-Vlaanderen bij vzw Greyhounds in Nood Belgium. Om de organisatie draaiende te houden organiseert ze op zaterdag 26 maart een benefiet in de Ginstezaal.

Carine Soenens adopteerde zelf drie windhonden en redde deze dieren van folteringen of zelfs de dood. Intussen doet zij er alles aan om nog meer van deze gedumpte Spaanse windhonden te redden door hen bij adoptiegezinnen te plaatsen. Koken kost echter geld en om de organisatie draaiende te houden wordt er geregeld een actie georganiseerd, zoals op zaterdag 26 maart.

“Om de werking van de vzw Geyhounds, waarvan ik regioverantwoordelijke ben, te ondersteunen, organiseren we een gezellige bijeenkomst. Die actie was al vroeger gepland, maar kon door corona dit niet doorgaan. Nu het wel weer kan, organiseren we samen met de vrijwilligers van de vzw Geyhounds in Nood Belgium op 26 maart in de Ginstezaal in Oostrozebeke een eerste benefiet kaas- en wijnavond.”

Optreden Geena Lisa

“Vanaf 19 uur kan er aangeschoven worden aan het buffet en kan men smullen van heerlijke zachte en harde kazen, vergezeld van een lekker wijntje en dat alles tegen heel democratische prijzen. De avond wordt opgeluisterd door Disco D. Ook Geena Lisa zal er een optreden verzorgen. Na afloop van de maaltijd kan men zich zelfs aan een dansje wagen. Er loopt eveneens een tombola met tal van waardevolle prijzen. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie.”

De tickets kosten 17 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten zijn te bekomen bij Carine Soenens, Katrien Pollet of via storting tot zaterdag 19 maart op BE71 2930 2190 4069.

Greyhounds

Greyhounds in Nood Belgium, onder leiding van Mireille Broeders, is een organisatie die door middel van adopties al sinds 1996 probeert een zo groot mogelijk aantal windhonden uit de Spaanse hel weg te halen en een goede toekomst in België te geven. “Na bewezen diensten worden de honden in Spanje immers als een afvalproduct beschouwd”, aldus Carine. “Die honden worden vooral gekweekt om te jagen. Als ze niet meer voldoen, worden ze massaal gedumpt en mishandeld. Intussen is de organisatie er al in geslaagd om meer dan 8.000 windhonden een liefdevolle thuis te bezorgen. Er wordt ook samengewerkt met een van de grootste asielen in Madrid.”

Intussen is de organisatie wereldwijd erkend en gerespecteerd, want zij was de eerste die het probleem van de Spaanse windhonden kenbaar maakte in België. Mede dankzij GINB staan deze zachtaardige, aimabele honden er niet meer alleen voor. “Het probleem is nog lang niet opgelost, maar we blijven ons inzetten om het lot van de windhonden te verbeteren”, besluit Carine.