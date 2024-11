Belleman Donald Debel is ereburger van Ardooie

Donald Debel wordt ereburger van Ardooie. Hij ontvangt deze titel ter ere van zijn 15-jarige inzet als Belleman en zijn vele bijdragen aan het lokale leven. Donald Debel is de enige inwoner van Ardooie die de drie prijzen, die jaarlijks worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie, in zijn bezit heeft: de sportprijs, de cultuurprijs en de persprijs.

De sportprijs kreeg hij voor zijn indrukwekkende sportcarrière, waarin hij verschillende Belgische titels in het snelwandelen behaalde. De cultuurprijs kreeg hij voor zijn jarenlange inzet voor de culturele verenigingen in Ardooie, en de persprijs voor het uitdragen van de naam van de gemeente in heel België én daarbuiten.

Volgens het gemeentebestuur is Donald een ware ambassadeur voor de gemeente, waar hij jarenlang ook de ‘marktsjampetter’ was op de wekelijkse zondagsmarkt. Of hij een plaatsje krijgt in de ‘Walk of Fame’ op het dorpsplein is nog niet duidelijk.

De eregalerij telt nu vijf sterren: marathonloper Filip Vanhaecke, afstands- en veldloopster Veerle Dejaeghere, voetbalicoon Marc Degryse, zangeres Laura Lynn en acteur Mathias Sercu. De aanstelling tot ereburger vindt plaats op 21 december.

