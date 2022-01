Bellegemse oud-pastoor Antoon Vandenhende overleden

In Veurne is priester Antoon Vandenhende op 86-jarige leeftijd overleden. Hij was tot 2010 pastoor in Bellegem en nam toen ontslag nadat hij betrokken raakte bij een zaak van diefstal van kerkgoederen. Hij verhuisde naar Adinkerke. Uiteindelijk kreeg hij, ook in beroep, de gunst van opschorting van straf.

Antoon Vandenhende is op 11 augustus 1935 geboren in Zwevegem als tweede in een bekend gezin van vijf kinderen. Vader Maurice bekleedde een verantwoordelijke functie bij het staaldraadbedrijf Bekaert. Antoon volgde middelbaar aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk en trok toen naar het seminarie. Daags na zijn 24ste verjaardag werd hij in 1959 tot priester gewijd. Zijn eerste benoeming was die van leraar aan hetzelfde Sint-Amandscollege waar hij gestudeerd had. Hij zou er 19 jaar actief blijven, als subregent en godsdienstleraar in het derde en vierde middelbaar.

In 1978 werd de priester tot pastoor in Marke benoemd. Toen buurgemeente Bellegem in 1986 zonder priester viel, werd Antoon Vandenhende er pastoor. Later werd hij medeverantwoordelijke voor de parochiefederatie met ook Aalbeke, Rollegem en Marke. Hij maakte ook graag verre reizen, van Zuid-Afrika tot Vietnam.

Kno van Knobbel

In 1999 werd de priester op het Kortrijkse stadhuis ontvangen en gehuldigd omdat hij 40 jaar lang actief was bij de scoutsgroep Ridders van Onze-Lieve- Vrouw van Groeninghe. Hij kreeg er de roepnaam Kno van Knobbel, wat ook zijn bijnaam was als collegeleraar. Het had te maken met knobbelen of knopen, welbekend in scoutskringen. Zelf was hij in Zwevegem van kinds af lid bij de scouts en kort na zijn priesterwijding werd hij aangesproken om aalmoezenier of geestelijk begeleider te worden bij de bloeiende Kortrijkse scoutsgroep. Hij trok ook steevast mee op kamp. Een van de hoogtepunten die hij meemaakte, was de oprichting van de Pallieters, een afdeling voor licht mentaal gehandicapten.

In 2009 mocht pastoor Vandenhende in Bellegem zijn gouden priesterjubileum vieren. Het jaar erop zou hij op zijn 75ste met pensioen gaan (zoals bij priesters de gewoonte is of was), maar net op dat moment begon er een onderzoek rond kerkdiefstallen te lopen. Zijn levenswandel was tot dan onberispelijk en hij ontkende ook de beschuldigingen. Hij beweerde dat hij het slachtoffer was van afpersing door vluchtelingen. Hij kreeg in 2011 opschorting van straf en was intussen naar de kust verhuisd, nadat hij zelf bij de bisschop zijn ontslag aangeboden had.

De uitvaart van Antoon Vandenhende heeft in intimiteit plaats in de kerk van de Paters Oblaten in De Panne.

