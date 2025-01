‘Belgische Hop’-label voor 35 nieuwe bieren: “Hop blijft nog steeds hét kenmerk van Poperinge”

In zaal Skindles werden de nieuwe certificaten uitgereikt aan de brouwerijen en producenten die het gebruik van het logo ‘Belgische hop – Belgian Hops – Houblon Belge’ voor hun speciaalbieren en producten hebben aangevraagd en verkregen in 2024.

De avond werd ingezet met het proeven van het nieuwe bier ‘Hommel Alcohol Free’ van Leroy Breweries uit Boezinge, een biertje dat gesmaakt werd. Bart Boeraeve, de nieuwe voorzitter van de vzw HOP, verwelkomde de aanwezigen met een voorstelling, gemaakt met ChatGPT-Open AI. Hij stelde voor om in het komende jaar evenveel bier te drinken, maar dan wel van een betere kwaliteit, met name gebrouwen met Belgische hop. “Het blijft een open vraag wat president Donald Trump nu zal doen met de invoerrechten op bier in de Verenigde Staten. Het is iets dat de Belgische brouwers en hoptelers in Poperinge ook aanbelangt”, aldus voorzitter Boeraeve. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) had het over de economisch moeilijke tijden, ook voor de Poperingse hopplanters.

Infrastructuur

“Door de verminderde bierconsumptie in de wereld, raakte een deel van de hopopbrengst niet verkocht. Hopvelden zien verdwijnen, daarvan heeft elke Poperingenaar hartzeer. Maar niet alles is op te lossen met het steeds verder verstrekken van subsidies en premies. Het is nu eenmaal een maatschappelijk probleem. We moeten blijven ijveren voor goede banden met de Belgische brouwerijen. Momenteel worden in onze regio testen uitgevoerd met drie nieuwe, eigen Poperingse soorten hop. Hopelijk blijken die in de toekomst succesvol, want hop blijft nog steeds hét kenmerk van Poperinge”, zei de burgemeester. In het kader hiervan stelde hophandelaar – en met 28 ha tevens de grootste hopboer van de Benelux – Eric Lagache uit Reningelst dat boeren die (tijdelijk) stoppen met hop telen, de infrastructuur met hoppalen zouden moeten laten staan.

Bierconsumptie daalt

“Ondertussen kunnen tussen de palen zonnebloemen of andere bloemen, die bijen en vogels aantrekken, gezaaid worden. Hiervoor kunnen subsidies verstrekt worden. Want eenmaal de grote hoppalen verdwijnen, komt op die plaats nooit nog een nieuw hoppeveld”, aldus Lagache. Volgens hem zal het Poperingse hopareaal, met nu 150 hectare, dit jaar weer met 12 hectare verminderen. “De Belgische brouwers moeten wat meer chauvinistisch zijn, en meer brouwen met onze hop in plaats van buitenlandse te gebruiken”, zegt Lagache. Ben Desmyter (CD&V), zelf zoon van een Provense hopboer, gaf zijn maidenspeech als nieuwe schepen van Landbouw.

“We kunnen het Poperingse hopverhaal versterken, door het toekennen van het kwaliteitslabel ‘Met Belgische Hop gebrouwen’. Dat mag ik deze avond uitreiken aan negen brouwerijen, die vanaf nu niet minder dan 35 bieren brouwen met het label ‘Gebrouwen met 100% Belgische Hop’, en een deel met het label ‘Gebrouwen met minimaal 50% Belgische Hop’. Het zijn de brouwerijen Blonker uit Lede, Leroy Breweries uit Boezinge, Verbeeck uit Temse, De Borggraaf uit Hasselt, De Hophemel uit Hasselt, Eylenbosch uit Kobbegem, Deseveaux uit Boussu, Het Afzakkerke uit Kapellen en Terrest uit Houthulst”