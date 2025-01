Belgisch kampioenschap brandweerlui tijdens negende Crossduatlon: “Deelnemers uit het hele land”

Mountainbikeclub De Struikduikers organiseert in samenwerking met Triatlon en Duatlon Team Ieper op zaterdag 25 januari de negende editie van de Crossduatlon Westrozebeke. De wedstrijd maakt deel uit van de Callant Insurance Crossduatlon Series, een regelmatigheidscriterium van acht wedstrijden. Tijdens de Crossduatlon Westrozebeke wordt ook het Belgisch kampioenschap voor brandweerlui betwist.

“Onze wedstrijd wordt al voor de negende maal in Westrozebeke georganiseerd, maar heeft een langere geschiedenis”, weet woordvoerder Béné Pype (47). “Het Triatlon en Duatlon Team Ieper organiseerde de wedstrijd tien keer in Geluwe. Ik was samen met Stijn Verstraeten verantwoordelijk voor de wedstrijd. Om praktische redenen – de accommodatie was door de afbraak van een zaal niet meer voorhanden – verhuisden we de wedstrijd naar Westrozebeke. Ondertussen zijn we hier straks aan de negende editie toe. We beschikken hier wel over voldoende accommodatie. Zo bevindt het wedstrijdsecretariaat zich in de brandweerkazerne. Verder gebruiken we op de terreinen van voetbalclub SK Westrozebeke de douches en kleedkamers en is er ruim voldoende parking op de terreinen van de firma Westvlees. Ook de fietswisselzone bevindt zich op die locatie. Start en aankomst situeren zich in de Dorpsstraat. De wedstrijd bestaat uit een loopparcours van 4 kilometer in het dorp. Daarna volgt een 20 kilometer lange mountainbiketocht naar en in de Keuneleute en het Polderbos, waarna nog eens een loopparcours van 3,2 kilometer volgt.”

Duo’s

“Onze wedstrijd is de vijfde van de Callant Insurance Crossduatlon Series, een regelmatigheidscriterium van acht wedstrijden. Er is een wedstrijd voor zowel individuele deelnemers als voor duo’s. De wedstrijd voor individuelen start om 14.30 uur. Voor de wedstrijd voor duo’s weerklinkt het startschot om 14.35 uur. Er is overigens bij de twee wedstrijden ook sprake van een wedstrijd binnen de wedstrijd. De Crossduatlon Westrozebeke geldt immers ook als nationaal kampioenschap voor brandweerlui. Zowel individueel als in duo wordt in Westrozebeke dus voor de Belgische titel bij de spuitgasten gestreden. Momenteel zijn er 65 inschrijvingen verspreid over beide wedstrijden, maar we verwachten in totaal een 250-tal deelnemers voor de wedstrijd voor individuelen en voor duo’s samen. We weten uit ervaring dat er vooral de laatste week voor de wedstrijd nog een pak inschrijvingen binnenloopt. Doordat onze wedstrijd deel uitmaakt van een regelmatigheidscriterium nemen er duatleten van zowat overal uit het land deel. Zo hebben we momenteel al inschrijvingen uit Kasterlee en Turnhout.”

“We krijgen ook steevast een aantal toppers en bekende namen aan de start. Zo nam oud-beroepsrenner Jelle Wallays vorig jaar deel. Jelle nam daarvoor ook al 3 keer deel bij de duo’s toen de wedstrijd nog zijn thuisbasis in Geluwe had en won toen ook telkens samen met respectievelijk zijn oom, zijn broer en zijn nicht.”

Korte wedstrijd

“De kans zit er in dat Jelle straks opnieuw aan de start staat, maar zeker is dat nog niet. Verder verwachten we ook Thibaut De Smet, ex-wereldkampioen crossduatlon bij de beloften en de elite en zijn broers Nicolas en Matteo aan de start. In 2023 organiseerden we voor het eerst ook een ‘korte’ wedstrijd voor de jeugd, recreanten en beginners vanaf 12 jaar. Die wedstrijd vindt ook dit jaar opnieuw plaats en kreeg de naam FUN Crossduatlon mee. Deelnemers dienen 1,7 kilometer te lopen, 10 kilometer af te haspelen op de mountainbike en nog eens 1,7 kilometer te lopen. De korte wedstrijd is ook bedoeld voor wie nog niet klaar is om aan de grote wedstrijd deel te nemen. Er wordt voor de korte wedstrijd ook geen klassement opgemaakt. We verwachten voor de FUN Crossduatlon een 30-tal deelnemers te mogen verwelkomen”.