De Belgian Cats worden ambassadrices van Stichting tegen Kanker. Dat meldt de stichting donderdag. Als ambassadrices zullen de Belgische basketbalvrouwen actief bijdragen aan diverse initiatieven.

“We zijn enorm verheugd om deze samenwerking met Stichting tegen Kanker aan te gaan”, zegt Koen Umans, general manager van de Belgian Cats. “Onze speelsters zullen de titel van ambassadrice met heel veel trots dragen. Iedereen kent wel iemand die getroffen is door deze verschrikkelijke ziekte, dus willen we er dan ook alles aan doen om ons steentje bij te dragen in de strijd tegen kanker.”

De samenwerking moet niet alleen de aandacht vestigen op het werk van de stichting, maar ook bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over de ziekte en aan het onderzoek en de ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten.

Tijdens de wedstrijden van de Belgian Cats op het Olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen op 8, 9 en 11 februari zullen er fanshirts worden verkocht ten voordele van de Stichting tegen Kanker.