Belevingsevent brengt wijn, interieur en AI samen in Roeselare

Interieurzaak Vida Design, wijnhuis DU-VIN en Digie.be organiseren op zaterdag 7 december een belevingsevenement waar technologie, wijn en interieur elkaar vinden. “Via AI matchen we aanwezigen met wijnen en een interieur die perfect bij hen passen.”

Drie jaar geleden sloegen Digie.be, DU-VIN en Vida Design de handen in elkaar voor een VR-Tasting. Het evenement in de interieurwinkel op De Munt werd een groot succes. De aanwezigen proefden verschillende wijnen terwijl ze met een VR-bril op hun hoofd door de wijndomeinen wandelden. “Tot op vandaag trek ik met die VR-tastings naar onder andere hogescholen. Door de drukke agenda van onze bedrijven bleef een nieuwe samenwerking uit, tot nu”, aldus Tim Vanholle van DU-VIN. Tijdens de opening van het nieuwe stadhuis werd een eerste zaadje geplant voor een nieuw evenement op zaterdag 7 december.

Onder het motto ‘Come for the wAIne, stay for the design’ organiseren de drie partners een belevingsevenement in Vida Design. “Deze keer zetten we AI, iets wat alsmaar populairder wordt, in de kijker. Alle bezoekers krijgen op voorhand een vragenlijst met onder andere vragen over bijvoorbeeld hun favoriete reisbestemming. Aan de hand van die vragen kiest AI jouw favoriete interieur en wijn uit”, aldus Gene Vangampelaere van Digie.be. Vida Design zorgt voor zes verschillende interieurs, Tim Vanholle selecteerde twaalf wijnen. De deelnemers aan het evenement kunnen in het bij hen passende interieur genieten van de bij hen drie best passende wijnen. “De deelnemers krijgen een door AI op maat gemaakte wijnselectie aangeboden op basis van hun persoonlijke smaakvoorkeuren in een voor hen gepersonaliseerd interieur.”