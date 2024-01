“Belangrijkste is dat onze inwoners gelukkig zijn”: 87 procent voelt zich gelukkig in de Hoppestad

De nieuwe Gemeentemonitor werd onlangs gepubliceerd. In de Hoppestad voelt 87% van de Poperingenaars zich gelukkig, 85 procent is tevreden over de gemeente, ook 85 procent is tevreden over de buurt. Wat vertrouwen in het gemeentebestuur betreft, scoort Poperinge 36 procent.

Om de drie jaar organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid een grootschalige bevraging van de bevolking over geluksgevoel tot tevredenheid over loketdiensten en onveiligheidsgevoel in de gemeente. Wat Poperinge betreft kunnen positieve cijfers genoteerd worden. Het overgrote deel van de 19.947 inwoners, 87 procent, voelt er zich gelukkig. In 2020 scoorde de stad 86 procent.

Verbinden

De meeste cijfers lopen gelijklopend met de resultaten uit 2020. Uit de bevraging blijkt dat 85 procent tevreden is over de gemeente, hetzelfde cijfer voor de tevredenheid over de buurt. In Poperinge vindt 82 procent dat er voldoende groen in de buurt is en 61 procent vindt dat er een sterk sociaal weefsel in de stad is. “Het verbindende dat we wilden realiseren binnen de stad is ons gelukt. Het is fijn om te zien dat onze inwoners hier gelukkig zijn. Uit de cijfers blijkt dat 94 procent graag in onze stad woont, dat is mooi. Het belangrijkste is dat onze inwoners gelukkig zijn en hier graag zijn”, zegt schepen Loes Vandromme.

In 2020 had 39 procent vertrouwen in het gemeentebestuur. De nieuwe cijfers tonen 36 procent aan. Op vlak van voldoende consultatie naar de bewoners krijgt de stad 49 procent en in 2020 scoorden ze 52 procent. “Dat zijn cijfers die gelijklopen met 2020. Op het inzetten om mensen meer te betrekken, kunnen we nog beter.” 66 procent is tevreden over de loketdiensten en 70 procent is content met de digitale diensten. Drie procent voelt zich onveilig in de Hoppestad.