BEKIJK – Louis (13) krijgt steun van Remco en airsoftspelers: “We hopen dat die vuile kanker wegblijft”

Nadat Louis Wicke (13) vorig jaar ‘power’ kreeg van wereldkampioen rally Thierry Neuville in zijn strijd tegen kanker, krijgt hij nu peptalk van Remco Evenepoel. Een groep airsoftspelers schenkt zelfs een nieuwe fiets. “Om mee te sporten na z’n zware behandelingen.”

“Dag Louis! Het is Remco hier. Ik wil u eerst en vooral heel veel plezier wensen met uw nieuwe fiets. En daarnaast wil ik u gewoon nog zeggen: de strijd niet opgeven, blijven vechten en dan komt alles goed.” Een persoonlijke videoboodschap van Remco Evenepoel aan Louis Wicke. De 13-jarige jongen uit Poperinge levert al meer dan een half jaar een hevig gevecht tegen een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

Vorig jaar moest Louis door een onverwachte opname in UZ Gent de rally in zijn streek missen, wat leidde tot de hartverwarmende actie ‘Power for Louis’. Die slogan prijkte plots op de wagens van Tom Boonen, Freddy Loix en andere piloten tijdens de Rally van Ieper. Ook rallysterren als Thierry Neuville en Patrick Snijers poseerden met de slogan. Alle beelden werden doorgestuurd naar Louis, die z’n idolen volgde vanuit het ziekenhuis en kracht haalde uit hun blijken van steun.

Zware behandelingen

Nu krijgt Louis een peptalk uit de wielerwereld. Het filmpje van Remco kwam via Wout Beel, huisfotograaf van Soudal Quick-Step, de wielerploeg van Evenepoel. Beel nam deel aan een van de wedstrijden van Fully Loaded Airsoft, die Hannes Degrande deze maand organiseerde in een te slopen basisschool in Avelgem. De opbrengst van het airsoftevent gaat naar enkele goede doelen, zoals Louis. Vader Mathieu zit ook in de ‘airsoftsector’: hij is uitbater van de Airsoftshop in Poperinge. “Dat had ik zeker niet verwacht”, reageerde Louis, zichtbaar geëmotioneerd achter z’n mondmasker, toen hem het filmpje getoond werd van Remco en het ingezameld bedrag voor een nieuwe fiets.

“Na zeven maanden is Louis door de zware chemofases heen”

“Louis zou graag een nieuwe fiets hebben om mee te sporten na z’n zware behandelingen. Een gravelbike of een mountainbike, hij twijfelt nog”, vertelt Mathieu. “Het was super om dat bedrag te krijgen van Hannes. Er is veel steun. Iemand uit Poperinge gaf Louis bijvoorbeeld een oude quad om aan te sleutelen. Er zijn tal van kaartjes en cadeautjes van familie, vrienden en zelfs onbekenden. Ook op Instagram krijgen we een pak berichtjes.”

Neusmaagsonde

Via sociale media probeert Mathieu iedereen op de hoogte houden. “Het gaat goed met Louis. Na zeven maanden is hij door de hevige chemofases heen. De behandeling verliep goed, maar was erg zwaar. Door fel af te vallen en niet voldoende te eten had hij gedurende een achttal weken een neusmaagsonde nodig. En toch ging alles ‘vlot’, als je dat zo mag noemen natuurlijk. We zijn blij dat die tijden achter ons liggen en worden heel goed opgevangen in UZ Gent door de vele dokters, verpleegkundigen en ander zorgend personeel. Nu start een onderhoudsbehandeling met chemo. Dat zijn chemopillen die hij thuis nog anderhalf jaar moet innemen. Elke week moet hij z’n bloed laten controleren in Gent en voortaan kan dat ook in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, waar hij even goed opgevangen wordt.”

Louis en z’n vader delen hun verhaal om lotgenoten te inspireren. “We willen mensen kunnen helpen, die net als wij plots met een zware ziekte geconfronteerd worden. In UZ Gent liggen zoveel zieke kindjes te vechten. Wij zien enkel de naambordjes op de kamerdeuren. We hopen dat Louis de komende maanden mag aansterken en herstellen van de vele cortisone en chemo. Dat z’n haar weer weelderig wordt, dat zijn spieren terug krachtig worden en dat hij opnieuw als normale jongen naar school kan en mag fietsen met z’n vrienden. En dat die vuile kanker wegblijft.” (TP)