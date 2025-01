BEKIJK – Ieper ontwaakt met ‘Goeiemorgen morgen’ vanuit het belfort dankzij ‘Nationale Goeiemorgendag’ van Radio2

Naar aanleiding van de ‘Nationale Goeiemorgendag’ zakte Radio2-presentatrice Margaux Bogaert van ‘Goeiemorgen Morgen!’ af naar de Grote Markt van Ieper, waar ze samen met burgemeester Katrien Desomer een nieuw bord onthulde en stadsbeiaardier Ludo Geloen ‘Goeiemorgen morgen’ van Nicole & Hugo speelde.

‘Goeiemorgen Morgen!’, de ochtendshow van Radio2, organiseerde donderdag voor de tweede keer de ‘Nationale Goeiemorgendag’. Peter Van de Veire en Margaux Bogaert roepen op om die dag jouw goeiemorgen te laten horen én zien in heel Vlaanderen. Nadat ze eerder al Zulte en Kuurne bezochten, kwamen Margaux Bogaert en Radio2-collega Filip Ledaine omstreeks 8.45 uur aan op de Grote Markt in Ieper, waar stadsbeiaardier Ludo Geloen ‘Goeiemorgen morgen’ van Nicole & Hugo liet weerklinken over de hele stad vanuit het belfort. Voor de ingang van de dienst toerisme onthulde ze samen met burgemeester Katrien Desomer een bord met ‘Hier zeggen we Goeiemorgen!’.

Grote fan

Mireille Vanrapenbusch (74) was een van de trouwe Radio2-luisteraars die present tekende om de daad bij het woord te voegen. “Ik ben fan van Radio2. Iedere ochtend na het nieuws van 8 uur doe ik mee met het dansje dat ze iedere keer doen. Ik wist dat ze deze morgen naar de Grote Markt kwamen en ik dacht: ik zal eens gaan kijken”, lacht Mireille. “Het is toch leuk dat ze eens komen naar Ieper, want er gebeurt niet veel meer in Ieper de laatste tijd. Ik ben ook wel iemand die tegen iedereen goeiendag zegt, zonet nog tegen de burgemeester. Ik ken haar goed omdat ik in veel verenigingen zit.”

“Ik vind het een leuk initiatief”, zegt burgemeester Katrien Desomer. “Het is op aangeven van ereburgemeester Luc Dehaene dat dit doorgaat. Hij kwam met het idee. Ik had er nog niet van gehoord, ook al ben ik een Radio 2-luisteraar. Dat zijn van die leuke dingen die je moet meenemen als dat kan.”

Winterslaap

Stadsbeiaardier Ludo Geloen vond ‘Goeiemorgen morgen’ een leuk nummer om te spelen. “Het is een popliedje met gewone akkoorden. Het is niet zo moeilijk”, aldus Ludo, die samen met de stadsbeiaard even in winterslaap is. “Of het niet te koud was? Nee, vooraleer je boven bent met al die trappen ben je al helemaal opgewarmd. Normaal spelen we van eind maart tot Nieuwjaar op zaterdag van 14 tot 15 uur. En op speciale gelegenheden zoals op valentijnsdag 14 februari. Dan spelen we openingsdansen van huwelijken die mensen kunnen insturen op de website van de stad.”