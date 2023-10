Bejaardenwoningen nu ook voor jonge gezinnen

In de sociale bejaardenwoningen van woonmaatschappij IJzer & Zee die op de site van woon- en zorgcentrum ‘t Hoge staan, zullen voortaan ook jonge mensen terecht kunnen. Op dit moment staat slechts 1 oudere op de wachtlijst terwijl er 88 gezinnen wachten op een sociale woning.

Tien jaar geleden bouwde woonmaatschappij IJzer & Zee op vraag van het Alveringemse OCMW zeven nieuwe bejaardenwoningen op de site van ‘t Hoge. Ze tellen 2 slaapkamers en moesten de zeven verouderde bejaardenwoningen in de Hoogstraat vervangen. Om zeker te zijn dat de bewoners van de verouderde woningen niet in de kou zouden komen te staan, vroeg Alveringem om de nieuwe woningen prioritair aan haar zeven bewoners aan te bieden. het OCMW liet in het huurreglement ook opnemen dat enkel 65-plussers in aanmerking komen voor de nieuwe bejaardenwoningen. Niet onlogisch, dacht men initieel, gezien de locatie op de rusthuissite.

Cijfers

Tijdens het lokaal woonoverleg van begin oktober – een vergadering met vertegenwoordigers van woonmaatschappij IJzer & Zee en Wonen Vlaanderen, burgemeester Liefooghe, schepen Avonture, schepen Albrecht, de omgevingsambtenaar en sociale dienst van de gemeente Alveringem – kwamen cijfers aan het licht dat er vanuit 65-plussers weinig of geen interesse is voor deze woningen. Er staat namelijk slechts één 65-plusser op de wachtlijst. Niettemin staan er 88 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning in Alveringem.

“Het lijkt ons niet meer dan logisch dat we het reglement van de sociale woningen op de rusthuissite aanpassen”, zegt schepen Avonture. “Het zou al te zot zijn dat die woningen leeg staan of ingenomen worden door mensen van buiten Alveringem terwijl er 88 gezinnen van de eigen gemeente op een sociale woning wachten.”

OCMW verkoopt

Ondertussen raakte ook bekend dat het OCMW haar tien sociale woningen in Beveren, Stavele en Leisele aan IJzer & Zee zou willen verkopen. De reden hiervoor is dat er in de toekomst grondig gerenoveerd moet worden en omdat de regelgeving om sociale woningen te verhuren steeds complexer wordt. Een onafhankelijk schatter van Vlabel zal nu de waarde van de woningen bepalen. “Gezien het sociale huurwoningen zijn die een maatschappelijk doel vervullen, zal de verkoopprijs lager liggen dan de private marktprijs”, zegt Alexandre Giele, directeur van IJzer & Zee. “We zullen samen met het lokaal bestuur bekijken hoe dit dossier verder wordt afgehandeld.”